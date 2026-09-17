Производство молока в Удмуртии выросло на 6% в январе—августе

Сельхозорганизации Удмуртии в январе–августе произвели более 733 тыс. т. молока — на 6% больше, чем годом ранее. По объему производства республика заняла второе место среди регионов ПФО, сообщили в Россельхозбанке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рост выпуска составил более 41 тыс. т год к году. В целом сельхозорганизации ПФО за восемь месяцев увеличили производство молока на 4,4%, до 5 млн т.

Рост производства сопровождается развитием инфраструктуры отрасли. 16 сентября в Удмуртии открылась новая ферма АО «Восход». Россельхозбанк профинансировал приобретение для нее доильно-молочного оборудования примерно на 42 млн руб.

Напомним, низкие закупочные цены на молоко стали серьезной проблемой для сельхозпредприятий Удмуртии. Переработчики в июле приобретали сырое молоко по 32—33 руб. за 1 л. Представители отрасли из-за серьезного падения доходов вынуждены уменьшать или полностью останавливать затраты на обновление оборудования, а также сокращать поголовье. Власти Удмуртии планируют ввести механизм субсидирования процентной ставки по краткосрочным кредитам для сельхозпроизводителей

Подробнее об этом читайте в материале «Коровы затянули пояса».