Производителям молока в Удмуртии компенсируют проценты по краткосрочным кредитам

Власти Удмуртии планируют ввести механизм субсидирования процентной ставки по краткосрочным кредитам для сельхозпроизводителей, столкнувшихся с падением закупочных цен на молоко. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики после рабочего совещания врио главы республики Ольги Абрамовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Речь идет о компенсации части расходов по уплаченным процентам кредитов, полученных в 2026 году на срок до одного года, уточнил и. о. зампредседателя правительства республики Роман Габдрахманов. Нормативную базу для новой субсидии разработают до конца года, средства начнут доводить до предприятий в 2027 году.

«Получателями поддержки смогут стать сельхозпредприятия, фермерские хозяйства и ИП, производящие сельхозпродукцию. Механизм предоставления и субсидируемая ставка будут зависеть от ключевой ставки ЦБ, числа заявителей и общего объема затрат, необходимых к возмещению»,— говорится в сообщении.

Госпожа Абрамова поручила кабмину рассмотреть возможность дополнительного снижения ставки по кредитам для сельхозпроизводителей.

Как сообщили в правительстве, сейчас сельхозпредприятия получили 1,1 млрд руб. господдержки. Из этой суммы 600 млн руб. субсидировали 200 заявителям в рамках поддержки производителей молока. Ранее 26 хозяйств получили около 100 млн руб. в рамках программы субсидирования приобретения племенного молодняка. Еще 27,4 млн руб. доведут до остальных заявителей в ближайшее время.

С марта по июль закупочная цена на молоко снизилась с 36 до 32-33 руб. за 1 кг. Цены на ГСМ выросли на 6%. Себестоимость продукции продолжает расти. Представители отрасли из-за серьезного падения доходов вынуждены уменьшать или полностью останавливать затраты на обновление оборудования, а также сокращать поголовье.

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