Закупочные цены на молоко в Удмуртии к июлю снизились до 32—33 рублей за литр

В Удмуртии в июле снизились закупочные цены на сырое молоко до 32—33 руб. за 1 л, заявил на аппаратном совещании председатель правительства республики Роман Ефимов. Еще в марте его закупали за 36 руб.

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«Из-за этого хозяйства испытывают ощутимое финансовое давление, их доходы сокращаются. <...> На данный момент проанализировано положение крупных, малых предприятий и фермеров. В ближайшее время представим проект пакетных мер поддержки»,— сказал господин Ефимов.

В частности, планируются дополнительные выплаты хозяйствам за каждый килограмм продукта. Средства частично перераспределит минсельхоз, а недостающую часть возьмут из резервного фонда.

«В ближайшие неделю—две мы должны принять решение по этому вопросу, собрав всю информацию. Касаемо цены молока — там прогноз пока не очень позитивный. С учетом подорожания топлива, особенно для малых компаний, у которых нет доступа к финансам, эта ситуация осложняется. Им надо помочь в первую очередь. Малышам тяжелее всего», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, закупочные цены на сырое молоко с осени 2025 года снизились на 23%. На фоне этого правительство Удмуртии решило разработать меры поддержки сельхозпредприятий.

Владислав Галичанин