«Сибирь» проиграла «Нефтехимику» в домашнем матче КХЛ
Хоккейная «Сибирь» проиграла четвертый из пяти матчей на старте регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 16 сентября новосибирцы уступили на своей площадке нижнекамскому «Нефтехимику».
Фото: Ростислав Нетисов / Коммерсантъ
Хозяева, ворота которых впервые в сезоне 2026/2027 защищал Антон Красоткин, смогли выстоять только первый период. Во втором команда из Татарстана провела одну шайбу, а в третьем — еще две, доведя счет до 3:0.
«Основная наша проблема — реализация большинства. На данном этапе это катастрофа. За пять минут сделать один бросок — после такого многим надо задаться вопросом»,— признал после матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.
В конференции «Восток» КХЛ новосибирцы с тремя очками занимают предпоследнее, десятое место, опережая только челябинский «Трактор».