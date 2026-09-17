«Сибирь» проиграла «Нефтехимику» в домашнем матче КХЛ

Хоккейная «Сибирь» проиграла четвертый из пяти матчей на старте регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 16 сентября новосибирцы уступили на своей площадке нижнекамскому «Нефтехимику».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростислав Нетисов / Коммерсантъ Фото: Ростислав Нетисов / Коммерсантъ

Хозяева, ворота которых впервые в сезоне 2026/2027 защищал Антон Красоткин, смогли выстоять только первый период. Во втором команда из Татарстана провела одну шайбу, а в третьем — еще две, доведя счет до 3:0.

«Основная наша проблема — реализация большинства. На данном этапе это катастрофа. За пять минут сделать один бросок — после такого многим надо задаться вопросом»,— признал после матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

В конференции «Восток» КХЛ новосибирцы с тремя очками занимают предпоследнее, десятое место, опережая только челябинский «Трактор».

Валерий Лавский