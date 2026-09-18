От сырьевой модели к технологичной
В Кемерове построят лесоперерабатывающий комбинат за 8 млрд рублей
Холдинг «Алтайлес» строит в Кировском районе Кемерова комбинат по производству ламинированных древесно-стружечных плит (ДСП) и ориентированно-стружечных плит (ОСБ). Инвестиции в проект превышают 8 млрд руб. Проектная мощность — до 450 тыс. куб. м плит и 28,5 тыс. куб. м пиломатериалов в год.
Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Минпромторг уже включил проект в перечень приоритетных в целях развития лесного комплекса. Для Кузбасса комбинат станет принципиально новым промышленным предприятием с высоким уровнем автоматизации и производительности.
От сырья к переработке
Третье воскресенье сентября — День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. В 2026 году профессиональный праздник отмечается 20 сентября в 47-й раз. За эти десятилетия отрасль прошла путь от сырьевого экспорта круглого леса до высокотехнологичной глубокой переработки. Однако доля износа производственного фонда в Сибири, где сосредоточено более половины российского леса, по некоторым оценкам, доходит до 50%. Эксперты говорят, что потенциал отрасли заключен в новых технологиях, позволяющих эффективно перерабатывать сырье, и в возможностях вторичной переработки древесины.
Пример такого развития — Алтайский край. Здесь уже выстроена модель безотходного производства, при которой заготавливаемая в соответствии с законом древесина перерабатывается полностью — вплоть до щепы, опилок и коры. За 20 лет в регионе построены крупные комбинаты, заводы и цеха, выпускающие пиломатериалы, MDF, домокомплекты, погонажные изделия, брикеты и пеллеты.
Поэтому не случайно именно алтайская компания выступила инвестором строящегося в Кемерове комбината. Соглашение о сотрудничестве между холдингом «Алтайлес» и правительством Кузбасса было подписано на XXV Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.
Стоит отметить, что в 2026 году Минпромторг включил инвестпроект в перечень приоритетных. Рослесхоз согласовал проекту лесозаготовку в объеме почти 700 тыс. куб. м древесины в год на арендованных лесных участках, которые с советских времен практически не использовались. Губернатор Кузбасса Илья Середюк охарактеризовал проект как «системный шаг в развитии лесопромышленного комплекса Кузбасса», направленный на снижение угольной зависимости региона за счет развития высокотехнологичной деревообработки.
Параметры проекта
Инвестиции в проект составят более 8 млрд руб. Проектная мощность — до 450 тыс. куб. м ламинированных ДСП и 28,5 тыс. куб. м пиломатериалов в год. Площадь застройки — 42 га в Кировском районе Кемерова. Ввод в эксплуатацию — 2027 год. Будет создано более 420 новых рабочих мест. Бюджетный эффект после выхода на проектную мощность составит более 2 млрд руб. в год.
Кемеровский ДОК спроектирован как предприятие замкнутого цикла. Почти 100% заготавливаемой древесины будет направляться в глубокую переработку. Отходы будут использоваться как топливо для выработки тепловой энергии в технологических целях.
«Мы превращаем низкосортное сырье в конкурентоспособный продукт, замещая импорт и создавая стабильные рабочие места. Это работающая бизнес-модель, подтвердившая свою эффективность на примере других комбинатов компании», — подчеркнул генеральный директор холдинга «Алтайлес» Иван Ключников.
Новый уровень
Продукция Кемеровского ДОКа ориентирована на мебельное производство и строительную отрасль. Основные рынки сбыта — Центральная Россия, Сибирь, Дальний Восток, а также страны Средней Азии. Около 70% продукции будет отгружаться железнодорожным транспортом.
Доля российской продукции на внутреннем рынке ЛПК выросла с 82% в 2019 году до 89% в 2024-м. Кемеровский ДОК обеспечит выпуск 450 тыс. куб. м плит в год, которые не придется ввозить из-за рубежа. На момент запуска комбината аналогичных производств в России не будет. Для Кузбасса это принципиально новое промышленное предприятие с высоким уровнем автоматизации и производительности.
Все по графику
На площадке строительства деревообрабатывающего комбината российские и китайские специалисты продолжают монтаж производственного оборудования и объектов заводской энергетической инфраструктуры. Всего задействовано более 350 человек.
Производственное оборудование на заводе в Китае уже полностью готово. В настоящее время большая часть оборудования уже доставлена. Ожидается, что активная фаза монтажных работ продлится до III квартала 2027 года. Все работы идут по графику, отмечают на предприятии.
«Мы уверенно движемся к запуску высокотехнологичного производства, одного из самых современных комбинатов по выпуску древесно-стружечных плит в России», — отметил директор ООО «Кемеровский ДОК» (входит в холдинг «Алтайлес») Алексей Гильманов.
Кемеровский ДОК — это глубокая переработка вместо экспорта сырья, безотходный цикл, импортозамещение, сотни рабочих мест и миллиардные налоговые отчисления. Можно сказать, что для Сибири проекты такого уровня — следующий шаг от сырьевой модели к технологичной.
🌳 охрана лесов от пожаров
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ООО «ЛХК «Алтайлес»
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