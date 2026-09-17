В 17 детских садах и четырех школах Томска досрочно дали тепло из-за похолодания

В Томске 17 корпусов детских садов и четыре школы досрочно подключили к отоплению из-за похолодания и дождливой погоды. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил мэр Дмитрий Махиня.

По его словам, начать отопительный сезон на территории всего города планируется с 21 сентября. С понедельника власти начнут последовательное включение отопительных систем. В 2025 году отопительный сезон начался в Томске 23 сентября.

По данным Западно-Сибирского УГМС, с 17 по 19 сентября в Томской области ночью температура воздуха опустится до +6 градусов, местами до +1 градуса. Днем ожидается потепление до +16 градусов, местами до +20 градусов. Порывы ветра до 14 м/с, возможны осадки в виде дождя.

Александра Стрелкова