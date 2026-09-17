«Кузбасс» вышел в лидеры группы «Восток» Кубка России по хоккею с мячом

Третий день розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом в группе «Восток» в Кемерове не принес неожиданностей. Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл «Кузбасс-2», а «Кузбасс» — новосибирский «Сибсельмаш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Дальневосточные хоккеисты не испытали проблем с «молодежкой» «Кузбасса». Итоговый счет — 9:1, хет-трик на счету Егора Ахманаева. «Кузбасс-2» в этом матче не забил уже третий пенальти на турнире.

«Кузбасс» после первого тайма уступал «Сибсельмашу» 2:3, но уже в самом начале второго сумел не только отыграться, но и выйти вперед. Матч закончился со счетом 6:3. Три мяча у победителей забил 19-летний Кирилл Катилов.

«Кузбасс» с шестью очками стал единоличным лидером турнира. По четыре набрали иркутские «Байкальские Соколы» и «СКА-Нефтяник», но они провели на матч меньше.

Валерий Лавский