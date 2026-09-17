Участники группировки наркодилеров получили новые сроки в Новосибирске

Первомайский районный суд Новосибирска признал трех местных жителей виновными в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Ранее они были осуждены за сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой (ч. 3 ст. 234, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Противоправная деятельность Никиты Ивлева, Даниила Гамзы и Алексея Сучкова, наладивших поставку наркотических средств из-за рубежа и их распространение через интернет на территории России, была пресечена сотрудниками органов военной контрразведки в 2020 году. За сбыт наркотиков в 2025 году преступники получили от 6 до 10 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов.

По новому уголовному делу Никите Ивлеву с учетом непогашенной судимости суд назначил 7,5 года в колонии строгого режима, Даниилу Гамзе — 10 лет и 3 месяца в колонии строгого режима, Алексею Сучкову — 7 лет и 3 месяца в колонии общего режима.

Михаил Кичанов