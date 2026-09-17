Задержки рейсов из-за тумана произошли в трех городах Сибири

Задержки рейсов произошли в трех аэропортах Сибири из-за тумана утром 17 сентября. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Согласно онлайн-табло аэропорта Толмачево, в Новосибирск задерживается прибытие 12 рейсов из Сочи, Нижневартовска, Иркутска, Мирного, Хабаровска, Салехарда, Певека, Калининграда и Шанхая. Также задерживается вылет двух самолетов в Сочи.

В аэропорту Омска с опозданием вылетят рейсы в Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Горно-Алтайск, Москву. Задерживается прибытие воздушных судов из Улан-Удэ, Сочи, Казани и Горно-Алтайска. В Кемерове также из-за ухудшения погодных условий задержаны вылет и прибытие рейса из Сочи.

Транспортные прокуратуры регионов проводят надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

Александра Стрелкова