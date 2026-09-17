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ФК «Енисей» отправил в отставку главного тренера Сергея Ташуева

Футбольный «Енисей», выступающий в Первой лиге, расстался с главным тренером Сергеем Ташуевым. Трудовой договор расторгнут по соглашению сторон, говорится в сообщении красноярского клуба.

Сергей Ташуев

Сергей Ташуев

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сергей Ташуев

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сергей Ташуев возглавлял команду менее года. На пост главного тренера в Красноярске он заступил в декабре 2025-го, сменив Андрея Тихонова. Как писал «Ъ-Сибирь», контракт с ним был подписан на полтора года.

«Отдельная благодарность тренеру за фирменный стиль, который он стремился привить нашей команде: умный, тактически выверенный и содержательный футбол. Особая геометрия игры, нестандартные решения и внимание к деталям стали важной частью сезона 2025/2026 и подарили болельщикам немало ярких матчей»,— отметили в «Енисее».

И. о. главного тренера назначен Вячеслав Молчанов. Он вывел команду на поле 16 сентября — «Енисей» в Красноярске обыграл тульский «Арсенал» со счетом 3:1 и вышел на десятое место в турнирной таблице.

Валерий Лавский

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