Штраф саратовскому экс-депутату Бондаренко подтвердила кассация

Первый кассационный суд в Саратове оставил без изменения решение о штрафе по административному делу в отношении экс-депутата Саратовской областной думы от КПРФ и блогера Николая Бондаренко (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В 2026 году Бондаренко, по решению съезда КПРФ, стал кандидатом в депутаты Госдумы. Он возглавил территориальную группу партии, включающую Удмуртию и Пермский край.

21 августа Октябрьский районный суд Саратова оштрафовал блогера-коммуниста на 1 тыс. руб. за пост в соцсетях с фотографией оппозиционера Алексея Навального (признан в РФ экстремистом и террористом), который, как утверждают в Компартии, был опубликован с фейкового аккаунта. Решение устояло в апелляции.

В сентябре ЦИК РФ аннулировал регистрацию Николая Бондаренко в федеральном списке КПРФ и исключил сведения о нем из списка партии.

Николай Бондаренко известен как автор популярного YouTube-канала «Дневник депутата». На выборах в Госдуму 2026 года он возглавляет объединенную территориальную группу КПРФ, в которую вошли Удмуртия и Пермский край. В 2022 году политика досрочно лишили мандата депутата Саратовской областной думы по иску прокуратуры из-за нарушений при декларировании доходов от монетизации соцсетей.

Нина Шевченко