«Человек-паук: Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории США
Фильм «Человек-паук: Новый день» собрал в американском прокате $936,8 млн и стал в США самой кассовой картиной всех времен. Об этом сообщило издание Variety.
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»
Фото: Pascal Pictures
Более 10 лет статус самого кассового фильма принадлежал картине «Звездные войны: Пробуждение силы», которая собрала в американском прокате $936 млн. Новый рекорд «Человек-паук» установил за 47 дней проката. При этом, по оценке издания, маловероятно, что фильм сможет достичь планки в $1 млрд без повторного проката.
В мировом прокате новый «Человек-паук» собрал уже $2,45 млрд. Это третий фильм по общим кассовым сборам. Он уступает только «Аватару» 2009 года ($2,9 млрд) и «Мстителям: Финал» 2019 года ($2,7 млрд). Эту планку фильм преодолел в конце августа.
Неизвестно, какую сумму картина собрала в России. У фильма нет официального правообладателя, зрителям его показывали под видом короткометражного проекта. Только по данным ЕАИС Фонда кино август стал первым месяцем с начала 2026 года, когда неполный метр стал самым прибыльным по стране. Общая касса кинотеатров за август превысила 4,4 млрд руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Из-за чего весь сбор».
Быстрому росту сборов способствовали несколько факторов. В середине июля у фильма практически не было конкурентов в прокате, а сама франшиза стабильно приносила доход Marvel: все три предыдущие части были успешны, поэтому у картины была заранее сформированная аудитория.
Рекордной в истории Голливуда стала и маркетинговая кампания: по данным Deadline, Sony и Disney вложили в продвижение картины больше $300 млн. Еще до выхода фильма его трейлер стал самым просматриваемым в истории, собрав около 500 млн просмотров за первые сутки и опередив предыдущий рекорд — трейлер игры GTA VI с 475 млн просмотров. Это отражало масштаб первоначального зрительского интереса.