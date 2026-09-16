«Человек-паук: Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории США

Фильм «Человек-паук: Новый день» собрал в американском прокате $936,8 млн и стал в США самой кассовой картиной всех времен. Об этом сообщило издание Variety.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Фото: Pascal Pictures Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Фото: Pascal Pictures

Более 10 лет статус самого кассового фильма принадлежал картине «Звездные войны: Пробуждение силы», которая собрала в американском прокате $936 млн. Новый рекорд «Человек-паук» установил за 47 дней проката. При этом, по оценке издания, маловероятно, что фильм сможет достичь планки в $1 млрд без повторного проката.

В мировом прокате новый «Человек-паук» собрал уже $2,45 млрд. Это третий фильм по общим кассовым сборам. Он уступает только «Аватару» 2009 года ($2,9 млрд) и «Мстителям: Финал» 2019 года ($2,7 млрд). Эту планку фильм преодолел в конце августа.

Неизвестно, какую сумму картина собрала в России. У фильма нет официального правообладателя, зрителям его показывали под видом короткометражного проекта. Только по данным ЕАИС Фонда кино август стал первым месяцем с начала 2026 года, когда неполный метр стал самым прибыльным по стране. Общая касса кинотеатров за август превысила 4,4 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из-за чего весь сбор».