«Человек-паук: Новый день» стал третьим самым кассовым фильмом в истории
За три недели мирового проката фильм «Человек-паук: Новый день» собрал более $2,3 млрд, следует из рейтинга IMDb. Четвертая часть франшизы Marvel о человеке-пауке стала третьим самым кассовым фильмом в истории кино.
Фото: WDSSPR
Фильм обогнал «Титаник» Джеймса Кэмерона, а также китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» и «Аватар: Путь воды». Лидерами проката по-прежнему остаются первая часть «Аватара» (2009) с $2,92 млрд и «Мстители: Финал» (2019) с $2,79 млрд.
В 2021 году предыдущая часть, «Человек-паук: Нет пути домой», также приблизилась к рекордным сборам в прокате - $1,9 млрд. Тогда фильм стал первым после пандемии, которому удалось перейти отметку в $1 млрд.
Неизвестно, какую сумму картина собрала в России. У фильма нет официального правообладателя, зрителям его показывали под видом короткометражного проекта. Только по данным ЕАИС Фонда кино, август стал первым месяцем с начала 2026 года, когда неполный метр стал самым прибыльным по стране. Общая касса кинотеатров за август превысила 4,4 млрд руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Из-за чего весь сбор».
Мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» состоялась 31 июля 2026 года, и за первый уикенд он собрал более $932 млн в мире, уступив только фильму «Мстители: Финал». В США и Канаде за первый уикенд картина заработала более $360 млн, что стало самым высоким результатом в истории американского проката. За 17 дней «Новый день» преодолел отметку в $2 млрд, став восьмым фильмом в истории, достигшим такой суммы, а за 19 дней достиг $2,02 млрд, что быстрее удалось только «Мстителям: Финал» (за 11 дней).
В России «Человек-паук: Новый день» демонстрируется в рамках «предсеансового обслуживания», поскольку у фильма нет официального правообладателя. Изначально российская премьера была запланирована на 6 августа 2026 года, но ее перенесли на две недели, до 20 августа, для поддержки отечественной ленты «Последний богатырь: Колобок». Этот перенос вызвал повышенный интерес к фильму, и к середине августа билеты на вечерние сеансы в московских кинотеатрах были почти раскуплены. По оценкам, «Человек-паук: Новый день» мог собрать в России около 1 млрд рублей за стартовый уикенд в неофициальном прокате.
Успех «Человека-паука: Новый день» в России стал одним из факторов увеличения совокупных сборов фильмов в августе 2026 года до 4,4 млрд рублей, что вдвое превышает показатели августа предыдущего года. Август 2026 года стал первым месяцем с начала 2026 года, когда короткометражные проекты, под видом которых демонстрировались зарубежные блокбастеры, заняли большую часть топ-10 самых кассовых фильмов. Ранее фильм «Человек-паук: Нет пути домой» 2021 года также продемонстрировал значительные сборы, став третьим по успешности фильмом в американском прокате по итогам первых выходных и собрав 1,12 млрд рублей в России.