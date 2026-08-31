«Человек-паук: Новый день» стал третьим самым кассовым фильмом в истории

За три недели мирового проката фильм «Человек-паук: Новый день» собрал более $2,3 млрд, следует из рейтинга IMDb. Четвертая часть франшизы Marvel о человеке-пауке стала третьим самым кассовым фильмом в истории кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR

Фильм обогнал «Титаник» Джеймса Кэмерона, а также китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» и «Аватар: Путь воды». Лидерами проката по-прежнему остаются первая часть «Аватара» (2009) с $2,92 млрд и «Мстители: Финал» (2019) с $2,79 млрд.

В 2021 году предыдущая часть, «Человек-паук: Нет пути домой», также приблизилась к рекордным сборам в прокате - $1,9 млрд. Тогда фильм стал первым после пандемии, которому удалось перейти отметку в $1 млрд.

Неизвестно, какую сумму картина собрала в России. У фильма нет официального правообладателя, зрителям его показывали под видом короткометражного проекта. Только по данным ЕАИС Фонда кино, август стал первым месяцем с начала 2026 года, когда неполный метр стал самым прибыльным по стране. Общая касса кинотеатров за август превысила 4,4 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из-за чего весь сбор».