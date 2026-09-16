Сотрудники СКР приняли участие в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге

Представители Следственного комитета России приняли участие в Международном фестивале молодежи, который прошел в Екатеринбурге. В делегацию ведомства вошли сотрудники центрального аппарата СКР и следственного управления по Свердловской области, кадет кадетского корпуса имени Александра Невского, а также представители молодежных общественных организаций, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

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Офицеры СКР приняли участие в работе дискуссионных площадок «Патриотизм без границ: как любовь к Родине объединяет мир», «Право в цифровом мире: кто защитит человека в эпоху искусственного интеллекта?» и «Бизнес под подозрением: где заканчивается предпринимательский риск и начинается преступление?». Участникам рассказали о профилактике правонарушений среди молодежи, правовом и патриотическом воспитании и сохранении исторической памяти.

Сотрудники отдела криминалистики следственного управления СКР по Свердловской области представили на интерактивной выставке современное оборудование, которое используется при осмотре мест происшествий, обнаружении и фиксации следов и вещественных доказательств.

«Проведение мероприятий такого масштаба имеет большое значение для развития международного молодежного сотрудничества и установления новых профессиональных и общественных контактов. Подобные площадки дают возможность вести открытый диалог с молодыми людьми из разных стран, рассказывать о работе Следственного комитета России и реализуемых ведомством молодежных инициативах»,— добавили в СКР.

Международный фестиваль молодежи прошел в Екатеринбурге под девизом «Следуй за мечтой». В нем приняли участие 10 тыс. молодых людей в возрасте до 35 лет из 191 страны.

Полина Бабинцева