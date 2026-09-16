Спрос на электросамокаты в Воронеже за год вырос на 37%

С начала 2026 года спрос пользователей на средства индивидуальной мобильности (СИМ) в Воронеже вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 400 тыс. поездок. Об этом сообщил гендиректор ООО «Орбитал технолоджи» (работает под брендом «Яндекс Go») Владимир Поляков на круглом столе по регулированию СИМ в воронежской облдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

При этом число электросамокатов на фоне сбоев в работе сотовой связи и геолокации в облцентре уменьшилось вдвое — с 1,2 тыс. до 600 единиц.

В ходе обсуждения предлагаемых ограничений Владимир Поляков отметил, что операторы кикшеринга могут технически запретить движение своих электросамокатов в выбранных властями зонах, но ограничить пользователей частных СИМ будет гораздо сложнее.

«Единственное решение, к которому мы можем прийти — ограничение скорости»,— подчеркнул господин Поляков.

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронеже могут полностью запретить движение электросамокатов на тротуарах как минимум трех центральных улиц. Речь идет о проспекте Революции, улицах Карла Маркса и Никитинской. Такое предложение озвучил председатель комитета по транспорту воронежской облдумы Владимир Верзилин в ходе круглого стола по теме регулирования СИМ.

Подробнее о дискуссии — в материале «Ъ-Черноземье» «Прежде чем что-то запрещать, надо построить велодорожки».

Егор Якимов