В Воронеже обсуждают ограничение движения электросамокатов на центральных улицах

Движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут полностью запретить на тротуарах как минимум трех улиц Воронежа. Речь идет о проспекте Революции, улицах Карла Маркса и Никитинской. Такое предложение озвучил председатель комитета по транспорту воронежской облдумы Владимир Верзилин в ходе круглого стола по теме регулирования СИМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ограничение потребует установки специальных дорожных знаков на указанных улицах и принятия соответствующих изменений в местном законодательстве. Депутаты облдумы уже приступили к разработке поправок в областной закон об административных правонарушениях, отметил господин Верзилин.

«Сейчас видим хаотичное движение СИМ и получаем множество жалоб от пешеходов. Надеемся, что меры помогут снизить риски для них и упорядочить размещение самокатов и других устройств в общественных пространствах»,— добавил депутат.

В облдуме «Ъ-Черноземье» уточнили, что соответствующие предложения об ограничениях движения самокатов, о которых говорил на круглом столе господин Верзилин, поступали в профильный комитет. В то же время в региональном парламенте отметили, что в комитет направляются и другие предложения: они будут обобщены и направлены участникам круглого стола в течение недели для дальнейшей проработки.

И.о. начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Воронежской области Виталий Рыженин, в свою очередь, предложил ограничить движение электросамокатов кроме проспекта Революции на улицах Кольцовская, Плехановская и 20-летия Октября.

Предложенное господином Рыжениным ограничение, как уточнили «Ъ-Черноземье» в облдуме, не было поддержано другими участниками круглого стола, которые отметили, что одними только запретами упорядочить движение СИМ в интересах и пешеходов, и пользователей средств индивидуальной мобильности невозможно.

Замглавы казенного учреждения Воронежской области «Центр организации дорожного движения» Сергей Колотев пояснил, что на установку дорожных знаков на четырех улицах, включающих помимо уже названных Владимиром Верзилиным — Фридриха Энгельса, понадобится 2 млн руб. Также только на проспекте Революции потребуется установить 43 дополнительных дорожных знака в случае принятия этих ограничений. Сейчас на проспекте установлено более ста знаков.

В июне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в Воронеже выписали 335 штрафов электросамокатчикам с начала года. Больше всего нарушений связано с неправильной парковкой — 180 случаев, еще 85 штрафов выписано за использование электросамокатов в зоне запрета.

В 2024-м также сообщалось, что в Воронеже запретили движение на электросамокатах в парках «Дельфин», «Орленок», «Алые паруса», трех скверах, двух площадях и на пяти территориях в центре города.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «СИМ, СИМ, притормози».

Егор Якимов