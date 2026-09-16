Церемония закрытия Международного фестиваля молодежи прошла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошла церемония закрытия Международного фестиваля молодежи (МФМ). Фестиваль объединил 10 тысяч участников из 191 страны. Масштабная церемония прошла с участием музыкантов, артистов и российских космонавтов с Международной космической станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Урфо_Инфо» Фото: Telegram-канал «Урфо_Инфо»

В завершение к участникам обратился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, поблагодарив молодежь разных стран за участие. «Несмотря на порой очень большие расстояния, вы все собрались здесь, увидели, как живет Россия — страна открытая, дружелюбная. Организаторы постарались сделать все возможное и невозможное, чтобы вы чувствовали себя здесь комфортно»,— заявил господин Лавров.

Музыкальным хедлайнером церемонии закрытия стала группа Uma2rman с песней «Проститься».

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

Полина Бабинцева