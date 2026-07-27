Белгородской области перечислили 2 млрд на новые дома для жителей приграничья

В понедельник, 27 июля, из федерального бюджета в Белгородскую область поступил очередной транш в размере 2 млрд руб., который пойдет на приобретение новых домов и квартир для жителей региона, потерявших жилье из-за обстрелов и атак со стороны ВСУ. Об этом врио губернатора Александр Шуваев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По информации господина Шуваева, средства направят на приобретение жилья для 284 собственников из Грайворонского, Краснояружского, Шебекинского и Валуйского округов.

В середине июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что кабмин принял решение выделить 3 млрд руб. Курской и Белгородской областям на компенсацию аренды жилых помещений тем людям, чьи дома были разрушены, а также на содействие им в приобретении новой квартиры либо постройке дома.

Также на прошлой неделе стало известно, что правительство РФ направляет Белгородской области около 5,4 млрд руб. для приобретения нескольких десятков модульных котельных, их установки и подключения к сетям теплоснабжения.

Денис Данилов