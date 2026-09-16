В Приштине и Гааге начались беспорядки после приговора Хашиму Тачи

В Гааге и столице самопровозглашенного Косово Приштине вспыхнули беспорядки после вынесения приговора бывшему президенту республики Хашиму Тачи по делу о военных преступлениях. Об этом сообщают Srpski Kompas и NL Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ребенок с флагом на митинге в Приштине, Косово Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Протесты против приговора Тачи в Гааге Фото: Omar Havana / Reuters Протестующие с баннером в Нидерландах Фото: Omar Havana / Reuters Протестующие в Косово Фото: Florion Goga / Reuters Сторонница Хашима Тачи на митинге в Гааге Фото: Omar Havana / Reuters Сторонники бывшего президента самопровозглашенного Косово в Гааге Фото: Omar Havana / Reuters Митингующие с флагами в Приштине, Косово Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Люди на митинге в Приштине, Косово Фото: Florent Bajrami / AP Сторонники бывшего президента самопровозглашенного Косово на митинге в Нидерландах Фото: Omar Havana / Reuters Мужчина вытирает слезы флагом США на митинге в Косово Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Следующая фотография 1 / 11 Ребенок с флагом на митинге в Приштине, Косово Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Протесты против приговора Тачи в Гааге Фото: Omar Havana / Reuters Протестующие с баннером в Нидерландах Фото: Omar Havana / Reuters Протестующие в Косово Фото: Florion Goga / Reuters Сторонница Хашима Тачи на митинге в Гааге Фото: Omar Havana / Reuters Сторонники бывшего президента самопровозглашенного Косово в Гааге Фото: Omar Havana / Reuters Митингующие с флагами в Приштине, Косово Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Люди на митинге в Приштине, Косово Фото: Florent Bajrami / AP Сторонники бывшего президента самопровозглашенного Косово на митинге в Нидерландах Фото: Omar Havana / Reuters Мужчина вытирает слезы флагом США на митинге в Косово Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Суд в Гааге 16 сентября признал Хашима Тачи виновным по делу о пытках не менее 303 человек и убийстве 96, а также в произвольных арестах и жестоком обращении. Ему дали 25 лет тюрьмы. К тюремному сроку приговорили также его соратников — бывших командиров АОК Кадри Весели, Реджепа Селими, Якупа Красничи. Им дали 18, 13 и 25 лет соответственно.

В Гааге беспорядки произошли на площади Малиевельд в центре города. При столкновениях протестующих с силами безопасности пострадал как минимум один полицейский, сообщает NL Times. Сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих перцовый газ и водометы.

Группа людей с флагами Армии освобождения Косово (АОК) вышла на протест у штаб-квартиры Европейской миссии в Приштине (EULEX). Они стали забрасывать здание бутылками и камнями. Протестующие попытались проникнуть в здание, но их остановили полицейские. Вокруг здания стянули дополнительные силы полиции, пишет Srpski Kompas.

Хашим Тачи вместе с тремя соратниками по АОК были задержаны и взяты под стражу в Гааге 5 ноября 2020 года. Судебный процесс начался в апреле 2023-го. По версии обвинения, в годы вооруженной борьбы с Сербией было создано более 50 центров АОК, в которых незаконно содержались ее противники, в том числе албанцы, сербы и цыгане.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экс-президента Косово приговорили к 25 годам тюрьмы».