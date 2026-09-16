В Приштине и Гааге начались беспорядки после приговора Хашиму Тачи
В Гааге и столице самопровозглашенного Косово Приштине вспыхнули беспорядки после вынесения приговора бывшему президенту республики Хашиму Тачи по делу о военных преступлениях. Об этом сообщают Srpski Kompas и NL Times.
Суд в Гааге 16 сентября признал Хашима Тачи виновным по делу о пытках не менее 303 человек и убийстве 96, а также в произвольных арестах и жестоком обращении. Ему дали 25 лет тюрьмы. К тюремному сроку приговорили также его соратников — бывших командиров АОК Кадри Весели, Реджепа Селими, Якупа Красничи. Им дали 18, 13 и 25 лет соответственно.
В Гааге беспорядки произошли на площади Малиевельд в центре города. При столкновениях протестующих с силами безопасности пострадал как минимум один полицейский, сообщает NL Times. Сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих перцовый газ и водометы.
Группа людей с флагами Армии освобождения Косово (АОК) вышла на протест у штаб-квартиры Европейской миссии в Приштине (EULEX). Они стали забрасывать здание бутылками и камнями. Протестующие попытались проникнуть в здание, но их остановили полицейские. Вокруг здания стянули дополнительные силы полиции, пишет Srpski Kompas.
Хашим Тачи вместе с тремя соратниками по АОК были задержаны и взяты под стражу в Гааге 5 ноября 2020 года. Судебный процесс начался в апреле 2023-го. По версии обвинения, в годы вооруженной борьбы с Сербией было создано более 50 центров АОК, в которых незаконно содержались ее противники, в том числе албанцы, сербы и цыгане.
Подробнее — в материале «Ъ» «Экс-президента Косово приговорили к 25 годам тюрьмы».
Для Косово приговор означает столкновение двух легитимностей: Хашим Тачи и его соратников значительная часть общества воспринимала как героев борьбы за освобождение, тогда как суд признал их виновными в военных преступлениях. Поэтому решение способно повлиять не только на отношение к наследию АОК, но и на стабильность в Косово; оно ставит под вопрос прежнюю политику Запада, поддерживавшего Тачи и его ближайших соратников.
Особую остроту делу придает устройство самого процесса. Специализированные прокуратура и суд по Косово создали в 2015 году для расследования преступлений, о которых говорилось в докладе Совета Европы 2011 года, а иностранный состав должен был обеспечить независимость расследований.