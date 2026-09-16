В Гааге бывшего президента Косово приговорили к 25 годам за военные преступления

Спецсуд в Гааге по преступлениям во время конфликта в Косово приговорил бывшего президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи к 25 годам тюрьмы. Его признали виновным в военных преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Хашим Тачи был осужден за пытки как минимум 303 человек и убийства 96 человек. Кроме того, его обвинили в произвольных арестах и содержании под стражей, жестоком обращении. По обвинениям против человечности бывший президент Косово был оправдан. Срок в 25 лет назначили с учетом уже проведенного под стражей времени. К тюремному сроку приговорили также соратников Тачи — бывших командиров Армии освобождения Косово (АОК) Кадри Весели, Реджепа Селими, Якупа Красничи. Им дали 18, 13 и 25 лет соответственно.

Бывший президент и премьер Хашим Тачи вместе с тремя соратниками по АОК были задержаны и взяты под стражу в Гааге 5 ноября 2020 года, а суд над ними начался почти три года спустя — в апреле 2023 года. Прокуроры сочли Армию освобождения Косово «хорошо структурированной военной организацией, в которой обвиняемые занимали руководящие посты». По версии обвинения, в годы вооруженной борьбы с Сербией было создано более 50 центров АОК, в которых незаконно содержались ее противники, в том числе албанцы, сербы, цыгане и другие. Их пытали и убивали. Прокуроры требовали для Хашима Тачи и его соратников по 45 лет тюрьмы.

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