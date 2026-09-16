В Тольятти семьям пострадавших от атаки БПЛА окажут психологическую помощь

Режим повышенной готовности, введенный ранее в Тольятти, скорректирован в связи с повреждением жилой инфраструктуры Автозаводского района в результате атаки БПЛА. В числе прочего изменения предусматривают оказание психологической помощи гражданам, пострадавшим от вражеских беспилотников, и их семьям. Соответствующий документ за подписью главы города Игоря Сухих опубликован на сайте муниципальной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Поводом для корректировки стали последствия атаки беспилотных летательных аппаратов. В результате нее пострадали многоквартирные дома на улице Льва Яшина (№ 7, 9 и 16), а также на улице 70 лет Октября (№ 8).

Для координации действий создан оперативный штаб по обеспечению защиты населения от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. Его возглавил заместитель главы городского округа — глава администрации Автозаводского района Юрий Башкиров. В состав штаба вошли руководители профильных департаментов, представители полиции, прокуратуры и МКУ «Центр гражданской защиты».

Также утвержден план мероприятий, включающий непрерывный контроль за аварийно-восстановительными работами, обследование конструкций, подготовку сметной документации, замену и остекление оконных проемов во всех пострадавших домах. Финансирование работ при необходимости будет осуществляться из резервного фонда администрации города.

В последний раз Тольятти подвергся атаке вражеских беспилотников утром 12 сентября. Для жителей был открыт пункт временного размещения.

Ранее режим повышенной готовности после атаки БПЛА был введен в Самаре.

Георгий Портнов