Губернатор Самарской области сообщил о «крупной» атаке БПЛА

Самарскую область сегодня утром, 12 сентября, вновь атаковали БПЛА. О «крупной» вражеской атаке сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

Повреждено несколько многоквартирных домов. По оперативным данным, погибших нет. Один человек госпитализирован.

Судя по информации в канале в Max главы Тольятти Ильи Сухих, речь идет о Тольятти.

«Для жителей открыт пункт временного размещения. Развернут штаб. В данный момент идет сбор информации, ликвидация последствий действий ВСУ», — сообщил Вячеслав Федорищев.

Сабрина Самедова