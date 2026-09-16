В Воронежской области портфель кредитов застройщикам вырос до 69 млрд
С начала 2026-го портфель кредитов, предоставленных застройщикам в Воронежской области, достиг 69 млрд руб., увеличившись за год на 16%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Между банками и девелоперами действовало 124 кредитных договора на общую сумму 159 млрд руб. За год объем кредитных лимитов по ним вырос на 8%.
Средняя ставка в ЦФО в августе составила 9,19% против 9,3% в начале года.
Объем банковских кредитов, привлеченных бизнесом Воронежской области с января по июнь, превысил 248 млрд руб. Показатель вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», кредитование бизнеса в макрорегионе в 2025-м замедлилось по сравнению с высокими темпами роста в предыдущем году на фоне постепенного снижения ключевой ставки. Общий объем выданных кредитов снизился на 3% и составил 1,9 трлн руб. Крупные компании сохранили уровень привлечения средств: 75% кредитов пришлось на них, а 25% — на малый и средний бизнес.
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Ставка на снижение».