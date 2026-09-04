Кредитование воронежского бизнеса выросло на 29% за полгода

Объем банковских кредитов, привлеченных бизнесом Воронежской области с января по июнь, превысил 248 млрд руб. Показатель вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На предприятия малого и среднего предпринимательства пришлось 43% полученного финансирования, на крупные компании — 57%.

Больше всего кредитов привлекли производители продуктов питания — 46 млрд руб., предприятия сельскохозяйственного сектора — около 43 млрд руб. и торговые организации — примерно 42 млрд руб.

Задолженность бизнеса в Воронежской области к 1 июля снизилась на 5,5%, до 587 млрд руб. Наибольшую долю в кредитном портфеле занимают займы сельхозпредприятий — 32%, производителей продуктов питания — 20%, а также организаций, работающих в сфере операций с недвижимостью, — 17%.

В июле 2026-го задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области перед банками достигла 236,5 млрд руб. За год объем долгов увеличился на 3,56 млрд руб., или на 1,5% — с 232,9 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», кредитование бизнеса в макрорегионе в 2025-м замедлилось по сравнению с высокими темпами роста в предыдущем году на фоне постепенного снижения ключевой ставки. Общий объем выданных кредитов снизился на 3% и составил 1,9 трлн руб. Крупные компании сохранили уровень привлечения средств: 75% кредитов пришлось на них, а 25% — на малый и средний бизнес.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Ставка на снижение».

Мария Свиридова