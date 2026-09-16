Лавров: Россия не будет оплачивать подготовку Армении к евроинтеграции

Россия не хотела бы финансировать подготовку Армении к членству в Евросоюзе за счет «огромных преференций», которые страна получает в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По словам господина Лаврова, Россия не может быть против выбора народа Армении в пользу евроинтеграции. Однако глава МИДа не видит возможности для вступления страны в ЕС прежде других государства, которые ждут этого десятилетиями. По его мнению, власти Евросоюза могут обмануть Армению.

В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. В декабре того же года стороны подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин в сентябре 2026 года заявил, что Армения не может одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС, и пригласил премьер-министра страны Никола Пашиняна в Москву для обсуждения ситуации.