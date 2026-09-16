Лавров: Россия не может быть против евроинтеграции Армении

Россия не может быть против евроинтеграции Армении, если это выбор народа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако Россия не намерена спонсировать вступление республики в Евросоюз за счет преференций, которые Армения получает в Евразийском экономическом союзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Если армянское руководство считает, что Евросоюз — это будущее Армении, президент (России Владимир.—“Ъ”) Путин неоднократно говорил: если это выбор народа, как мы можем быть против. Но давайте поймем, выбор-то, он есть или его нет в отношении Евросоюза»,— сказал Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи (трансляция велась на странице МИДа во «ВКонтакте»).

По мнению Сергея Лаврова, Армения не сможет вступить в Евросоюз раньше других многолетних кандидатов, в том числе Турции и Сербии. «Если говорить об устремлениях правительства (премьер-министра Армении.—“Ъ”) Никола Пашиняна в Евросоюз, то обмануть-то могут и, наверняка, я думаю, обманут власти Евросоюза»,— добавил министр.

Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства в декабре 2025 года. Премьер Армении обещал провести референдум по вопросу членства в ЕС после подачи заявки на вступление в объединение. Владимир Путин призвал Никола Пашиняна как можно скорее определиться по вопросу членства республики в ЕС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения не встала с двух стульев».