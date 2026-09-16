Лавров: Россия не может быть против евроинтеграции Армении
Глава МИДа Лавров: Россия не может быть против вступления Армении в Евросоюз
Россия не может быть против евроинтеграции Армении, если это выбор народа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако Россия не намерена спонсировать вступление республики в Евросоюз за счет преференций, которые Армения получает в Евразийском экономическом союзе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
«Если армянское руководство считает, что Евросоюз — это будущее Армении, президент (России Владимир.—“Ъ”) Путин неоднократно говорил: если это выбор народа, как мы можем быть против. Но давайте поймем, выбор-то, он есть или его нет в отношении Евросоюза»,— сказал Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи (трансляция велась на странице МИДа во «ВКонтакте»).
По мнению Сергея Лаврова, Армения не сможет вступить в Евросоюз раньше других многолетних кандидатов, в том числе Турции и Сербии. «Если говорить об устремлениях правительства (премьер-министра Армении.—“Ъ”) Никола Пашиняна в Евросоюз, то обмануть-то могут и, наверняка, я думаю, обманут власти Евросоюза»,— добавил министр.
Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства в декабре 2025 года. Премьер Армении обещал провести референдум по вопросу членства в ЕС после подачи заявки на вступление в объединение. Владимир Путин призвал Никола Пашиняна как можно скорее определиться по вопросу членства республики в ЕС.
Подробнее — в материале «Ъ» «Армения не встала с двух стульев».
За политическим выбором стоит несовместимость двух интеграционных режимов: и ЕАЭС, и Евросоюз предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Поэтому переход к правилам ЕС рассматривается как решение, затрагивающее само участие Армении в ЕАЭС, а не как возможность одновременно пользоваться преимуществами обоих объединений.
Практическая цена такого шага, по оценкам российских представителей, может включать переход к разрешительному порядку работы армянских граждан в России, рост стоимости энергоносителей и сокращение экспорта армянских товаров. В январе 2025 года вице-премьер Алексей Оверчук оценивал возможное сокращение экспорта в 70–80% и указывал на рост цен на энергию и продовольствие в стране, а в мае 2026 года Владимир Путин говорил о необходимости покупать трудовые патенты для работы в России и повышении цен на энергоносители в случае выхода Армении из ЕАЭС.