Минздрав заявил о снижении детской смертности в ДТП
Мурашко: детская смертность от ДТП в России снизилась на 25%
Детская смертность от ДТП в России упала на 25%, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он уточнил, что сейчас при получении детьми травм в подобных авариях проводят консультации по телемедицине.
«Все это в конечном итоге дало нам возможность снижения смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях на 25%. Но родители должны помнить, безопасность при перевозке детей прежде всего»,— напомнил министр (цитата по «РИА Новости»).
По данным МВД, за 2025 год в России снизилось число смертей на дорогах. В мае правительство утвердило план реализации стратегии повышения безопасности движения. Цель документа — сократить к 2030 году смертность в авариях в полтора раза, а к 2036 году — вдвое (по сравнению с 2023 годом), снизив экономический ущерб от аварийности.
Подробности — в материале «Ъ» «Движение обезопасили новым планом».
Снижение смертности детей в ДТП не означает автоматически, что аварий или травм стало меньше: важен и исход уже полученных повреждений. Региональная статистика за 2025 год показывает, что эти показатели могут меняться разнонаправленно.
В Ростовской области в 2025 году зарегистрировали 346 ДТП с участием несовершеннолетних: 405 детей получили травмы, а 13 погибли. Число пострадавших выросло на 10,1% по сравнению с 2024 годом, при этом смертность снизилась на 48%. Среди пассажиров наибольшее число жертв связывали с тем, что родители пренебрегают правилами перевозки и не используют удерживающие устройства.