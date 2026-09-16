Минздрав заявил о снижении детской смертности в ДТП

Детская смертность от ДТП в России упала на 25%, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он уточнил, что сейчас при получении детьми травм в подобных авариях проводят консультации по телемедицине.

«Все это в конечном итоге дало нам возможность снижения смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях на 25%. Но родители должны помнить, безопасность при перевозке детей прежде всего»,— напомнил министр (цитата по «РИА Новости»).

По данным МВД, за 2025 год в России снизилось число смертей на дорогах. В мае правительство утвердило план реализации стратегии повышения безопасности движения. Цель документа — сократить к 2030 году смертность в авариях в полтора раза, а к 2036 году — вдвое (по сравнению с 2023 годом), снизив экономический ущерб от аварийности.

Подробности — в материале «Ъ» «Движение обезопасили новым планом».