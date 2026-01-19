В России за год снизилось число смертей на дорогах

МВД опубликовало в Единой межведомственной информационно-статистической системе (fedstat.ru) данные о дорожной аварийности за 2025 год. Всего в РФ произошло 128 тыс. ДТП (на 3,1% меньше, чем в 2024 году), в которых погибло 13,9 тыс. человек и 158 тыс. ранено.

Среди регионов, где число погибших сократилось заметнее всего, Ненецкий автономный округ (–75% год к году), Чукотка (–66%), Чечня (–56%), Сахалин (–54%) и ЯНАО (–47%). В топ-5 субъектов, где количество жертв на дорогах выросло, попали Костромская (+65%), Еврейская автономная (+45%), Орловская (+22%) и Астраханская (+18,8%) области.

Число аварий и смертей на дорогах стабильно снижалось до 2023 года (см. график). Затем аварийность выросла на 4,5%, смертность — на 2,4%. ГИБДД и эксперты объясняли тренд перенаправлением грузопотоков с запада на восток и ростом популярности автотуризма на фоне неготовности дорожной инфраструктуры. В 2024 году тренд сменился — аварийность и смертность стабилизировались, а по итогам 2025 года даже немного сократились.

Говорить о каком-либо тренде пока рано, комментирует данные МВД научный директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. «Важно, что в нынешних обстоятельствах нет ухудшения. Это уже хороший результат,— отмечает эксперт.— Вместе со старением автопарка сейчас идет смещение грузоперевозок с железной дороги на автодороги, растет нагрузка на инфраструктуру. Все эти факторы, очевидно, могли бы ухудшить показатели безопасности движения, но этого не произошло».

Иван Буранов