УФАС уличило МП «Метро Мир» и «СТС» в увеличении цены контрактов на 70%

Новосибирское УФАС признало МП «Метро Мир» и ООО «Спецтрансстрой» (СТС) нарушившими антимонопольное законодательство. По версии регулятора, после победы строительной компании в закупках цена нескольких контрактов была увеличена более чем на 70% — свыше 2 млрд руб.

Как следует из материалов дела, поводом для проверки стали материалы прокуратуры Новосибирска. Ведомство установило, что между муниципальным предприятием-заказчиком и подрядчиком было заключено антиконкурентное соглашение. Помимо пересмотра сметы в сторону увеличения, стороны согласовали изменение сроков исполнения работ и их этапности.

В сообщении регионального управления ФАС отмечается, что столь значительный рост стоимости привел к ограничению конкуренции. В настоящее время решается вопрос о привлечении должностных лиц обеих организаций к административной ответственности.

В апреле 2025 года Новосибирское УФАС уже признавало МУП «Метро МиР» и ООО «СТС» нарушившими закон «О защите конкуренции». Как установила служба тогда, при строительстве трамвайной линии от ул. Волочаевской до автовокзала «Восточный» заказчик фактически сам выполнял работы через субподрядчика. При этом бюджетные средства по цепочке возвращались к победителю конкурса — компании «СТС».

ООО «Спецтрансстрой» зарегистрировано в Новосибирске в 2009 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. С июля 2026 года компания находится в процедуре банкротства, соответствующее заявление подала Межрайонная инспекция ФНС №17 по Новосибирской области. До ноября 2023 года МП «Метро Мир» входил в состав собственников «СТС» (25%). Сегодня основным учредителем общества с долей 76% является Сергей Дмуха.

МП «Метро Мир» также признано банкротом. С заявлением в суд еще в августе 2024 года обратилось ООО «Спецтрансстрой». По требованию подрядчика задолженность муниципального предприятия в размере 228,2 млн руб. была включена в реестр требований кредиторов.

Лолита Белова