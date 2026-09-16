В Минприроды назвали причины выхода бурых медведей к людям

В Сибирском федеральном округе (СФО) отмечен полный неурожай основных кормов бурого медведя. Это может быть одной из причин выхода животных к населенным пунктам, заявила глава департамента госполитики и регулирования в сфере охраны объектов животного мира Минприроды Татьяна Арамилева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава департамента госполитики и регулирования в сфере охраны объектов животного мира Минприроды Татьяна Арамилева

Фото: Нина Зотина / РИА Новости Глава департамента госполитики и регулирования в сфере охраны объектов животного мира Минприроды Татьяна Арамилева

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Эксперт пояснила, что в СФО возник неурожай кедрового ореха, лещины, ягод и грибов. «То есть практически медведь остается в зимовку не сытым»,— рассказала госпожа Арамилева на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Среди других причин появления медведей у населенных пунктов в Минприроды назвали несанкционированные свалки, попытки кормления диких животных, доступ к контейнерам с отходами и отсутствие защиты домовладений, особенно в сельской местности.

С августа в России было зафиксировано несколько нападений медведей на людей, в том числе со смертельным исходом. Минприроды не считает ситуацию аномальной. В Приангарье и Бурятии из-за нашествия хищников закрывают туристические тропы и вводят ограничения на посещение лесов. В обоих регионах в совокупности уже отстрелили более 300 медведей.

Подробности — в материале «Ъ» «Хищник пришел».