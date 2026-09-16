В Минприроды назвали причины выхода бурых медведей к людям
В Сибирском федеральном округе (СФО) отмечен полный неурожай основных кормов бурого медведя. Это может быть одной из причин выхода животных к населенным пунктам, заявила глава департамента госполитики и регулирования в сфере охраны объектов животного мира Минприроды Татьяна Арамилева.
Глава департамента госполитики и регулирования в сфере охраны объектов животного мира Минприроды Татьяна Арамилева
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Эксперт пояснила, что в СФО возник неурожай кедрового ореха, лещины, ягод и грибов. «То есть практически медведь остается в зимовку не сытым»,— рассказала госпожа Арамилева на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Среди других причин появления медведей у населенных пунктов в Минприроды назвали несанкционированные свалки, попытки кормления диких животных, доступ к контейнерам с отходами и отсутствие защиты домовладений, особенно в сельской местности.
С августа в России было зафиксировано несколько нападений медведей на людей, в том числе со смертельным исходом. Минприроды не считает ситуацию аномальной. В Приангарье и Бурятии из-за нашествия хищников закрывают туристические тропы и вводят ограничения на посещение лесов. В обоих регионах в совокупности уже отстрелили более 300 медведей.
Подробности — в материале «Ъ» «Хищник пришел».
Дефицит естественного корма в период подготовки к зимовке подталкивает медведей искать пищу у человеческого жилья. Если звери регулярно находят ее в мусорных баках или на стихийных свалках, они привыкают к такому источнику и перестают избегать близости людей — поэтому неурожай и отходы действуют не изолированно, а усиливают друг друга.
Ключевая мера — не допускать доступа к пищевым отходам: для этого нужны контейнеры, которые медведь не может открыть или разобрать. Электровольеры способны задержать молодого зверя, но не гарантируют защиты от крупного медведя, настроенного пробиться, поэтому одной оградой проблему не решить.