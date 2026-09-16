МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье

В Московской области ночью и утром 17 сентября ожидаются заморозки от 0 до –1 °С. Предупреждение о похолодании опубликовало на сайте областного МЧС.

МЧС напомнило, что из-за понижения температуры возрастает опасность техногенных пожаров. В ведомстве призвали соблюдать правила эксплуатации газового оборудования и техники пожарной безопасности.

Минэкологии сообщало, что с 18:00 16 сентября до 5:00 17 сентября в Подмосковье прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют загрязнению воздуха. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана.