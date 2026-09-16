Власти Подмосковья предупредили о непогоде в ближайшие сутки

В Подмосковье прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют загрязнению воздуха. Предупреждение действует с 18:00 16 сентября до 5:00 17 сентября, предупредило областное Минэкологии.

В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра. По прогнозу синоптиков, 16 сентября в Подмосковье будет +15...20 °С, переменная облачность, в Москве — +17...19 °С. 17 сентября в столице потеплеет до +23 °С, такая же температура ожидается по области.