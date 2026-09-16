Суд освободил из СИЗО водителей грузовиков, из которых запустили БПЛА по аэродромам

16 сентября Мосгорсуд освободил четырех водителей-дальнобойщиков, которым вменяют организацию атак с использованием беспилотников на военные аэродромы в нескольких регионах России. Суд отклонил ходатайство Главного следственного управления СКР о продлении срока содержания под стражей Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину до 12 октября.

Решение суда стало следствием отказа Генпрокуратуры утвердить обвинительное заключение, подготовленное СКР. Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин вернул материалы на доследование, указав на отсутствие прямых доказательств вины фигурантов и недостаточность косвенных улик для передачи дела в суд. Следствие настаивало на обвинении в перевозке взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и теракте, повлекшем причинение значительного ущерба (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также в принадлежности к группе, завербованной Службой безопасности Украины.

По версии следствия, обвиняемые перевозили на трейлерах каркасные дома, в крышах которых были скрыты беспилотники. 1 июня 2025 года, когда грузовики находились вблизи аэродромов в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях, дроны были дистанционно активированы. В уголовном деле указывается причинение Минобороны ущерба в размере 2 млрд руб. Сами фигуранты вину не признают. Они настаивают, что являются патриотами, а также что самостоятельно вызвали правоохранительные органы после запуска беспилотников.

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