«Анахайм» подписал шестилетний контракт с американским форвардом Готье

Лучший снайпер «Анахайм Дакс» прошлого сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Каттер Готье продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение с 22-летним американским форвардом, рассчитанное на шесть лет, вступает в силу незамедлительно. Среднегодовая зарплата хоккеиста составит $13,5 млн. Каттер Готье занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Анахайма». По этому показателю лидирует шведский нападающий Лео Карлссон.

На драфте НХЛ 2022 года американец был выбран «Филадельфия Флайерс» под общим пятым номером. В прошлом сезоне Каттер Готье набрал 69 (41 шайба+28 результативных передач) очков в 76 матчах регулярного чемпионата. Также он записал 12 (4+8) баллов в 12 играх play-off.

Арнольд Кабанов