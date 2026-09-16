«Анахайм» подписал шестилетний контракт с американским форвардом Готье
Лучший снайпер «Анахайм Дакс» прошлого сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Каттер Готье продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте команды.
Соглашение с 22-летним американским форвардом, рассчитанное на шесть лет, вступает в силу незамедлительно. Среднегодовая зарплата хоккеиста составит $13,5 млн. Каттер Готье занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Анахайма». По этому показателю лидирует шведский нападающий Лео Карлссон.
На драфте НХЛ 2022 года американец был выбран «Филадельфия Флайерс» под общим пятым номером. В прошлом сезоне Каттер Готье набрал 69 (41 шайба+28 результативных передач) очков в 76 матчах регулярного чемпионата. Также он записал 12 (4+8) баллов в 12 играх play-off.
Для «Анахайм Дакс» Каттер Готье — не просто молодой форвард, а игрок, права на которого клуб получил в результате отдельного обмена. «Филадельфия Флайерс» передала его права «Анахайму» после того, как Готье отказался подписывать контракт и играть за прежний клуб; взамен «Филадельфия» получила защитника Джейми Драйсдейла.
Размер нового соглашения приходится на период резкого роста финансовых возможностей клубов НХЛ. После восстановления экономики лиги потолок зарплат должен впервые превысить $100 млн в будущем сезоне, а доходы хоккеистов заметно выросли еще годом ранее.