Участнику покушения на главу Крыма запросили 22 года лишения свободы

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону идет процесс над Владимиром Ананьевым – третьим фигурантом уголовного дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова. Обвинение просит назначить ему 22 года колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафом 650 тыс. рублей. Об этом «Ъ» сообщили представители суда.

Владимир Ананьев, Оксана Шевченко и Владимир Боднарь были задержаны в феврале 2024 года. При обыске у них обнаружили радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное из противотанковой мины, дистанционный взрыватель, предполагающий подключение мобильного телефона, и несколько других комплектующих.

По версии следствия, они сотрудничали с украинскими спецслужбами и намеревалась подорвать автомобиль главы Крыма Сергея Аксенова. Против них возбудили уголовные дела о приготовлении к террористическому акту, незаконном приобретении, хранении, ношении, перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Оксана Шевченко и Владимир Боднарь полностью признали вину и сотрудничали со следствием. Владимир Ананьев свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям отвергал. Оксану Шевченко в мае 2025 года приговорили к десяти годам колонии общего режима. Месяц спустя Владимир Боднарь был осужден на 13 лет лишения свободы.

Летом 2024 года Южный окружной военный суд приговорил крымчанина Игоря Корчинского к 18 годам лишения свободы за попытку подрыва автомобиля главы Крыма. Злоумышленник следил за Сергеем Аксеновым, изучил предполагаемое место совершения теракта и нанес на карту возможный маршрут движения автомобиля к месту планируемого взрыва, но был задержан.

Александр Дремлюгин, Симферополь