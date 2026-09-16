В Кузбассе оштрафуют за прогулки на сапах и лодках после завершения навигации

Законодательное собрание Кемеровской области утвердило административную ответственность за выход на воду вне навигационного сезона. Речь в поправках к закону «Об административных правонарушениях в Кемеровской области», принятых на сессии 16 сентября, идет об использовании лодок, сапбордов, катамаранов и т. д.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Согласно сообщению регионального парламента, для граждан штраф за выход на воду вне сезона составит 1 тыс. руб., для должностных лиц — 2 тыс. руб., для юридических лиц — 3 тыс. руб. За повторное нарушение штраф увеличится до 2 тыс. руб., 3 тыс. руб. и 5 тыс. руб. соответственно.

Необходимость введения наказания власти региона объяснили увеличением числа случаев гибели людей при эксплуатации маломерных судов в межнавигационный период. Если в 2023 и 2024 годах было зарегистрировано по одному летальному исходу, то в 2025-м — четыре, а в первом полугодии 2026 года — три. В 2026 году в Кузбассе навигация завершится 25 октября.

«Не будут штрафовать охотников или рыболовов, у которых есть официальные разрешения на промысел на территориях, путь к которым проходит через реки или водоемы. Также исключение распространяется на рабочих, которые занимаются ремонтом объектов, находящихся на воде, и на владельцев недвижимости, до которой можно добраться только вплавь»,— отметили в заксобрании.

Валерий Лавский