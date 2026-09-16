Духовенство Ингушетии поддержало запрет брака без справок об отсутствии ВИЧ

Духовенство Ингушетии поддержало идею о запрете на заключение брака без справок об отсутствии ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе совета старейшин при главе республики. С инициативой выступила главный врач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Луиза Бекмурзиева.

По словам госпожи Бекмурзиевой, наркомания — один из главных факторов распространения инфекции. Сейчас на учете в республиканском центре состоят более 1,6 тыс. человек. Председатель совета Мурад Дарсигов добавил, что анализы будут определять наличие в крови наркотиков, ВИЧ-инфекции и других заболеваний. Местные власти будут тщательно проверять подлинность справок.

Ввести запрет на бракосочетание без справок об отсутствии ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости в 2023 году предлагал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он говорил об участившихся случаях разводов и указывал на то, что нельзя допустить «распада молодых семей на почве ссор из-за употребления наркотиков».