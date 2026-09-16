В пятый раз объявлен тендер на возведение котельной в Искитиме за 1,6 млрд руб

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

ГКУ «Управление контрактной системы» Новосибирской области вновь объявило тендер на строительство котельной в Искитиме. Стартовая цена контракта — 1,62 млрд руб., говорится в сообщении на портале госзакупок.

Учреждение проводит аукцион в пятый раз, начиная с мая 2025 года. Первоначальная цена контракта составляла 1,4 млрд руб. Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок от участников.

Согласно конкурсной документации, двухэтажное здание котельной площадью 2,7 тыс. кв. м должно быть построено на земельном участке площадью 16,1 тыс. кв. м на ул. Молдавской. Расчетная тепловая мощность составит 74,6 МВт. Проектную документацию для строительства объекта подготовило ООО «ИТ Синтез», госэкспертиза была пройдена в декабре 2023 года. Работы необходимо завершить в течение 600 дней с момента подписания контракта.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2025 года правительственная комиссия по региональному развитию одобрила проекты модернизации коммунальной инфраструктуры в Новосибирской области. Согласно плану, в Искитиме будет построена котельная и технологический участок трубопровода магистральной сети теплоснабжения протяженностью 1,5 км в Южном микрорайоне.

Александра Стрелкова