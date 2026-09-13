Гаагский вердикт объявлен взрывоопасным

Ожидаемый на наступающей неделе вердикт Специального суда в Гааге станет, пожалуй, самым значимым в его истории. Прокуроры требуют для экс-премьера и экс-президента Косово Хашима Тачи и трех других бывших командиров Армии освобождения Косово по 45 лет тюрьмы по обвинению в военных преступлениях. Суровый приговор способен взорвать ситуацию в Косово, где Хашима Тачи считают «героем борьбы за независимость». В субботу, 12 сентября, там прошел многотысячный митинг в его поддержку, участники которого предупредили гаагских судей: «Подумайте о последствиях, прежде чем объявите решение». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг в поддержку Хашима Тачи

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Митинг в поддержку Хашима Тачи

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Многотысячный митинг в поддержку экс-премьера и экс-президента Косово Хашима Тачи и трех других бывших командиров Армии освобождения Косово (АОК) — экс-спикеров парламента Кадри Весели и Якупа Красничи, а также бывшего депутата Реджепа Селими — прошел 12 сентября в Приштине под лозунгом «Марш за свободу». Центральную площадь главного города Косово и все прилегающие улицы заполнили тысячи людей, выступали ветераны АОК, многочисленные политики. Общее мнение выразил лидер Демпартии Бедри Хамза, который предупредил: «Решение суда в Гааге 16 сентября не будет принято, если оно окажется несправедливым. Предупреждаем тех, кто будет его принимать: подумайте хорошенько о последствиях, прежде чем объявите свое решение».

Митинг в Приштине был приурочен к ожидаемому в середине недели вынесению Специальным судом в Гааге приговора Хашиму Тачи и его бывшим соратникам по АОК. Суд был создан в 2015 году решением косовского парламента с целью привлечения к ответственности бывших командиров и бойцов АОК, совершивших военные преступления в ходе вооруженной борьбы косовских албанцев против Сербии в 1998–1999 годах. Хотя суд действует в рамках косовской юрисдикции, его персонал составляют исключительно иностранцы и работает он в Гааге, дабы избежать возможного давления на свидетелей.

Бывший президент и премьер Хашим Тачи вместе с тремя соратниками по АОК предстал перед гаагским правосудием в конце 2020 года, а суд над ними начался три года спустя. Прокуроры сочли Армию освобождения Косово «хорошо структурированной военной организацией, в которой обвиняемые занимали руководящие посты». По версии обвинения, в годы вооруженной борьбы с Сербией было создано более 50 центров АОК, в которых незаконно содержались ее противники, в том числе албанцы, сербы, цыгане и другие; они подвергались пыткам, их убивали, в результате чего погибли около 100 человек.

Преступления, как считает прокуратура, совершались ради установления контроля над Косово. Обвинение представило показания 125 свидетелей, личные данные большинства которых не раскрывались.

Защита практически все обвинения опровергла, а ее ключевой тезис состоял в отсутствии доказательств, что Хашим Тачи и другие обвиняемые знали о возможных преступлениях боевиков АОК. Кроме того, адвокаты настаивали, что ни дипломаты, ни разведструктуры Запада никогда не упоминали о причастности Хашима Тачи к военным преступлениям. В его защиту на суде выступили экс-главком НАТО в Европе Уэсли Кларк, бывший высокопоставленный дипломат США Кристофер Хилл и экс-сотрудник Госдепа Джеймс Рубин. А сам Хашим Тачи в заключительном слове утверждал, что «лишь присоединился к освободительной борьбе народа Косово», и процитировал бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, которая в свое время заявила: «Своими действиями в отношении народа Косово Слободан Милошевич (тогдашний президент Сербии.— “Ъ”) стал главным организатором АОК».

В феврале этого года гаагский судебный процесс завершился. Прокуроры потребовали для каждого из обвиняемых 45 лет тюрьмы.

Первоначально вынесение приговора было назначено на май. Однако в последний момент Специальный суд отложил оглашение вердикта до июля. На 7 июня в Косово были назначены внеочередные выборы, и обвинительный приговор Хашиму Тачи, которого албанцы считают «героем борьбы за освобождение», неизбежно привел бы к всплеску радикальных настроений в Косово в канун важного голосования, чего в Европе постарались избежать.

В конце концов вынесение приговора перенесли на 16 сентября. Однако риск обострения ситуации в Косово это не сняло, что и подтвердил субботний митинг в Приштине. Вердикт Специального суда в любом случае окажется знаковым. Ведь он может не только повлиять на стабильность в Косово, но и поставить под вопрос косовскую политику Запада, оказывавшего поддержку именно Хашиму Тачи и его ближайшим соратникам.