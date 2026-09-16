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Ким Кардашьян получила €1 компенсации после ограбления на €9 млн

Парижский суд вынес решение о компенсациях Ким Кардашьян и еще нескольким истцам по делу об ограблении в 2016 году. Тогда из номера звезды в Hotel de Pourtales были похищены драгоценности на сумму около €9 млн. По желанию самой госпожи Кардашьян суд присудил ей выплату в размере €1. Об этом сообщает Reuters.

Ким (слева) и Хлоя Кардашьян

Ким (слева) и Хлоя Кардашьян

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Ким (слева) и Хлоя Кардашьян

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Как пояснила свое желание Ким Кардашьян, цель иска о компенсации ущерба — не получение денег, а «официальное признание вины грабителей и фиксация моральной ответственности за пережитую ею психологическую травму». Аналогичную компенсацию запросила и получила стилист Ким Кардашьян Симон Харуш. Ночной портье, которого грабители связали и под угрозой оружия заставили открыть номер Ким Кардашьян, запросил компенсацию €550 тыс., поскольку получил психологическую травму. Суд назначил ему около €110 тыс. Размер компенсации ущерба для самого Hotel de Pourtales составил €50 тыс.

Ограбление произошло в октябре 2016 года во время Недели высокой моды в Париже. В номер госпожи Кардашьян в Hotel de Pourtales ворвалась группа мужчин. Они связали ее и заперли в ванной, после чего вынесли из номера все драгоценности и скрылись. Среди похищенного было обручальное кольцо стоимостью $4 млн, подаренное Канье Уэстом. Большая часть драгоценностей так и не была найдена. Все участники ограбления были задержаны, приговорены в 2025 году к штрафам и срокам от трех до десяти лет. В тюрьму ни один из них не попал из-за пожилого возраста — 60–70 лет, болезней и уже отбытого до суда срока в заключении.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Суд по делу об ограблении Ким Кардашьян

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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян около здания суда

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян около здания суда

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

3 октября 2016 года в номер отеля звезды реалити-шоу ворвались злоумышленники, связали Ким и заставили отдать ювелирные украшения на сумму около €9 млн

3 октября 2016 года в номер отеля звезды реалити-шоу ворвались злоумышленники, связали Ким и заставили отдать ювелирные украшения на сумму около €9 млн

Фото: Aurelien Morissard / AP

Среди украшений было кольцо с бриллиантом стоимостью €4 млн. Похищенных драгоценностей обнаружить не удалось

Среди украшений было кольцо с бриллиантом стоимостью €4 млн. Похищенных драгоценностей обнаружить не удалось

Фото: Aurelien Morissard / AP

В преступлении подозреваются 12 человек. 10 из них обвинений не признают &lt;BR>На фото: Ким Кардашьян (в центре) около здания суда

В преступлении подозреваются 12 человек. 10 из них обвинений не признают
На фото: Ким Кардашьян (в центре) около здания суда

Фото: Aurelien Morissard / AP

Мать Ким Кардашьян — бизнесвумен Крис Дженнер

Мать Ким Кардашьян — бизнесвумен Крис Дженнер

Фото: Aurelien Morissard / AP

Один из обвиняемых в ограблении Абдеррахман Уатики и его адвокаты Моханд Уиджей (слева) и Анри де Борегар (справа)

Один из обвиняемых в ограблении Абдеррахман Уатики и его адвокаты Моханд Уиджей (слева) и Анри де Борегар (справа)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Артур Веркен, адвокат Гэри Мадара, одного из обвиняемых в ограблении, общается с представителями СМИ

Артур Веркен, адвокат Гэри Мадара, одного из обвиняемых в ограблении, общается с представителями СМИ

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Полицейские около здания суда

Полицейские около здания суда

Фото: Aurelien Morrisard / AP

Хлоя Арно — адвокат Аомара Айта Хедача, одного из обвиняемых в ограблении

Хлоя Арно — адвокат Аомара Айта Хедача, одного из обвиняемых в ограблении

Фото: Aurelien Morissard / AP

Джозеф Хазан — адвокат Аомара Айта Хедача, одного из обвиняемых в ограблении

Джозеф Хазан — адвокат Аомара Айта Хедача, одного из обвиняемых в ограблении

Фото: Aurelien Morissard / AP

Франк Бертон— адвокат Аомара Айта Хедача, одного из обвиняемых в ограблении

Франк Бертон— адвокат Аомара Айта Хедача, одного из обвиняемых в ограблении

Фото: Aurelien Morissard / AP

Адвокат одного из обвиняемых Габриэль Дюмениль около здания суда

Адвокат одного из обвиняемых Габриэль Дюмениль около здания суда

Фото: Aurelien Morissard / AP

Нападавшие угрожали Ким Кардашьян пистолетом. Она решила, что ее могут убить

Нападавшие угрожали Ким Кардашьян пистолетом. Она решила, что ее могут убить

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян около здания суда

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

3 октября 2016 года в номер отеля звезды реалити-шоу ворвались злоумышленники, связали Ким и заставили отдать ювелирные украшения на сумму около €9 млн

Фото: Aurelien Morissard / AP

Среди украшений было кольцо с бриллиантом стоимостью €4 млн. Похищенных драгоценностей обнаружить не удалось

Фото: Aurelien Morissard / AP

В преступлении подозреваются 12 человек. 10 из них обвинений не признают
На фото: Ким Кардашьян (в центре) около здания суда

Фото: Aurelien Morissard / AP

Мать Ким Кардашьян — бизнесвумен Крис Дженнер

Фото: Aurelien Morissard / AP

Один из обвиняемых в ограблении Абдеррахман Уатики и его адвокаты Моханд Уиджей (слева) и Анри де Борегар (справа)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Артур Веркен, адвокат Гэри Мадара, одного из обвиняемых в ограблении, общается с представителями СМИ

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Полицейские около здания суда

Фото: Aurelien Morrisard / AP

Хлоя Арно — адвокат Аомара Айта Хедача, одного из обвиняемых в ограблении

Фото: Aurelien Morissard / AP

Джозеф Хазан — адвокат Аомара Айта Хедача, одного из обвиняемых в ограблении

Фото: Aurelien Morissard / AP

Франк Бертон— адвокат Аомара Айта Хедача, одного из обвиняемых в ограблении

Фото: Aurelien Morissard / AP

Адвокат одного из обвиняемых Габриэль Дюмениль около здания суда

Фото: Aurelien Morissard / AP

Нападавшие угрожали Ким Кардашьян пистолетом. Она решила, что ее могут убить

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

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