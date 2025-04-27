Бандитский Париж

28 апреля в Париже должен стартовать процесс, внимание к которому повышено в первую очередь из-за имени потерпевшей. Перед судом присяжных предстанут 12 подозреваемых в вооруженном ограблении, насильственном лишении свободы и членстве в преступной группировке. Их жертвой 3 октября 2016 года стала медиаперсона Ким Кардашьян. Во время нападения на нее в номере парижского отеля в руки преступников попали драгоценности на сумму около €9 млн, в том числе кольцо с бриллиантом стоимостью €4 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ким Кардашьян (слева) с родственниками на показе Balmain. Неделя моды в Париже, 29 сентября 2016 года

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Ким Кардашьян (слева) с родственниками на показе Balmain. Неделя моды в Париже, 29 сентября 2016 года

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Текст: Алексей Алексеев

Американки в Париже

В 10:40 28 сентября 2016 года в парижском аэропорту Ле-Бурже приземлился частный самолет. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян прилетела в Париж на Неделю моды со своей ассистенткой Стефани Шеппард и телохранителем Паскалем Дювье. На аэродроме ее встречала толпа фотографов.

Из аэропорта Ким Кардашьян и сопровождающие ее лица направились в роскошный отель-резиденцию Hotel de Pourtales в квартале Мадлен, одном из самых престижных районов Парижа. Hotel de Pourtales — излюбленное место остановки приезжающих в Париж знаменитостей. В нем жили в разное время Леонардо ди Каприо, Роберт де Ниро, Мадонна, артист, «ранее известный как Принс». Кардашьян поселилась в пентхаусе.

Кортни Кардашьян, сестра Ким, прибыла во французскую столицу днем позже. В Париж также ненадолго прилетал тогдашний муж Ким рэпер Канье Уэст, прервав концертное турне, и улетел, чтобы выступить 2 октября на фестивале Meadows в Нью-Йорке.

1 октября Кортни Кардашьян и Стефани Шеппард пошли в бар, где помощница обратила внимание звезды на симпатичного молодого парня — уроженца Алжира, бывшего профессионального боксера, манекенщика Юнеса Бенджиму. В пять часов утра Кортни и Юнес покинули бар вместе. Во всяком случае, так Кортни Кардашьян рассказывала своей сестре Хлое годом позже в реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

2 октября Ким Кардашьян обедала с друзьями. Разговор зашел о том, как бы они себя повели, если бы кто-то решил их ограбить.

Кардашьян высказалась так: «Я бы им сказала: "Берите все, просто забирайте все, это все неважно"».

Вечером того же дня Кортни Кардашьян и ее сводная сестра Кендалл Дженнер пошли в ночной клуб L’Arc. Ким одолжила сестре своего телохранителя, а сама в тот вечер осталась в отеле. По разным данным, Юнес Бенджима то ли пошел в клуб вместе с Кортни, то ли встретил ее уже в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ночной клуб L’Arc Фото: L'Arc Pari Кристиан Сент, начальник уголовной полиции Парижа, узнал о том, кто такая Ким Кардашьян, только после того, как она стала потерпевшей Фото: Anne-Christine Poujoulat / AFP Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян и Канье Уэст покидают штаб-квартиру Givenchy. Третий день Недели моды в Париже, 29 сентября 2016 года Фото: Marc Piasecki / GC Images Полицейский наряд у гостиницы, в которой остановилась Ким Кардашьян во время пребывания в Париже, сентябрь 2016 года Фото: Michel Euler / AP Следующая фотография 1 / 4 Ночной клуб L’Arc Фото: L'Arc Pari Кристиан Сент, начальник уголовной полиции Парижа, узнал о том, кто такая Ким Кардашьян, только после того, как она стала потерпевшей Фото: Anne-Christine Poujoulat / AFP Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян и Канье Уэст покидают штаб-квартиру Givenchy. Третий день Недели моды в Париже, 29 сентября 2016 года Фото: Marc Piasecki / GC Images Полицейский наряд у гостиницы, в которой остановилась Ким Кардашьян во время пребывания в Париже, сентябрь 2016 года Фото: Michel Euler / AP

Пустили на колбасу

В четвертом часу утра главу парижской уголовной полиции Кристиана Сента разбудил телефон. Звонил ночной дежурный из дома 36 по набережной Орфевр, в котором располагается главное управление уголовной полиции.

Он доложил начальнику о вооруженном ограблении.

— Кто жертва? — спросил Сент.

И получил ответ: «Кимберли Кардашьян Уэст». Ни ему, ни ночному дежурному имя ни о чем не говорило. Пришлось гуглить. Поиск показал, что дело очень серьезное.

Впоследствии в телепрограмме «Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом» Ким Кардашьян рассказывала о событиях той ночи так. Около трех часов она услышала топот на лестнице и решила, что это ее сестра с приятелем возвращаются из ночного клуба. Но когда кто-то с другой стороны двери в ее комнату не ответил ей, она поняла, что это не Кортни. Кардашьян охватила паника — она решила, что ее хотят похитить.

Она схватила телефон, чтобы позвонить по номеру 911, но засомневалась, используется ли этот номер во Франции для вызова полиции. В этот момент в ее номер ворвались неизвестные мужчины в масках, они были одеты как полицейские. Один из них выхватил у нее телефон и потребовал: «Кольцо». Она отдала обручальное кольцо, подаренное ей мужем Канье Уэстом. Уэст дважды дарил ей обручальные кольца, и она иногда носила оба, но, по совету мужа, в Париж взяла только одно.

Другой налетчик схватил Ким. На ней был только халат на голое тело. Она испугалась, что ее изнасилуют. Этого не произошло.

Нападавший связал ее пластиковыми кабельными стяжками и заклеил ей рот и глаза скотчем. На жаргоне французских уголовников это называется saucissonnage («готовить колбасу)» — жертву связывают или привязывают к стулу, а затем требуют рассказать, где находятся деньги и ценные вещи.

Поскольку нападавшие угрожали Ким Кардашьян пистолетом, она решила, что ее могут убить. Она представила, как Кортни придет, увидит труп и получит психологическую травму на всю жизнь.

Связанную Ким тем временем грабители заперли в ванной. И удалились. Ким сумела освободиться, а ее подруга, стилист Симон Аруш, жившая в номере этажом ниже, послала СМС охраннику звезды Паскалю Дювье. В доступных источниках содержатся противоречивые сведения о том, где Аруш находилась в момент ограбления и как узнала о необходимости помочь Кардашьян.

О том, как налетчики попали в номер звезды реалити-шоу, рассказал на следующий день газетчикам один из сотрудников гостиницы. По его словам, пятеро мужчин в балаклавах и полицейской форме позвонили в домофон и сказали, что срочно должны увидеть мадам Кардашьян. Когда ночной портье Абдеррахман Уатики, отец-одиночка из Алжира, аспирант Парижского университета, открыл им дверь, ему приставили пистолет к голове, а затем отвели к номеру Кардашьян, чтобы он открыл дверь своим ключом.

Хотя в показаниях свидетелей и потерпевшей постоянно звучали слова «полицейская форма», на самом деле на преступниках были желтые светоотражающие жилеты, известные любому автовладельцу, и лишь на рукавах повязки с надписью «Полиция». И как минимум на одном из жилетов был приколот жетон, напоминающий полицейский.

Грабители покинули гостиницу с драгоценностями Ким Кардашьян, двумя смартфонами и €1 тыс. наличными. Общая стоимость похищенного оценивалась в €9 млн. Самым дорогим было кольцо Lorraine Schwartz с бриллиантом весом 20 карат, подаренное ей мужем. Оно стоило €4 млн. Впоследствии в репортажах СМИ оценка похищенного немного выросла, а в документах, переданных в суд, наоборот, уменьшилась. В любом случае это был рекорд. Никогда еще в современной Франции грабители не забирали у частного лица имущество на такую сумму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ким Кардашьян на показе мод Givenchy, 2 октября 2016 года Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images Ким Кардашьян покидает ресторан L’Avenue. Ее сопровождает телохранитель Паскаль Дювье. 2 октября 2016 года Фото: Antoine Gyori - Corbis / Corbis / Getty Images Арест подозреваемого в ограблении Ким Кардашьян. Париж, 9 января 2017 года Фото: Marc Piasecki / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Ким Кардашьян на показе мод Givenchy, 2 октября 2016 года Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images Ким Кардашьян покидает ресторан L’Avenue. Ее сопровождает телохранитель Паскаль Дювье. 2 октября 2016 года Фото: Antoine Gyori - Corbis / Corbis / Getty Images Арест подозреваемого в ограблении Ким Кардашьян. Париж, 9 января 2017 года Фото: Marc Piasecki / Getty Images

Сама себя выставила

По первоначальной версии полиции, дерзкое преступление могла совершить банда «Розовые пантеры». Группировка, состоявшая, по некоторым сведениям, из ветеранов войны в Югославии, гастролировала по миру и занималась похищением дорогостоящих часов, бриллиантов и ювелирных украшений. Прозвище «Розовые пантеры» придумали сотрудники Интерпола, когда расследовали ограбление ювелирного магазина Graff Diamonds в Лондоне в 2003 году. После ареста во Франции участника нападения Милана Йоветича у его девушки в баночке с кремом для лица обнаружили похищенный в магазине голубой бриллиант стоимостью более $500 тыс. Точно так спрятали украденные драгоценности герои фильма 1963 года «Розовая пантера».

В 2005 году «Пантеры» ограбили ювелирный магазин в Сент-Тропе, в 2007-м — в торговом центре «Вафи» в Дубае. В 2013 году «пантеры» протаранили на грузовике ворота тюрьмы в Швейцарии, чтобы освободить члена банды — боснийца Милана Попарича. Общая стоимость похищенного «Розовыми пантерами» к тому моменту оценивалась в $500 млн.

Но метод совершения преступления говорил против версии, что к Ким Кардашьян наведались «пантеры». Лихие балканские парни предпочитали совершать налеты на автомобилях. Преступники, ограбившие Кардашьян, покинули отель кто пешком, кто на велосипеде. Кроме того, «пантеры» никогда не связывали жертв. Saucissonnage был популярен у парижских гангстеров новой волны — французских цыган и выходцев из Северной Африки.

Как вскоре выяснилось, к ограблению Ким Кардашьян «Розовые пантеры» действительно не имели отношения. Это было дело рук другой банды. В западных СМИ ей дали прозвание «Двенадцать Кардашьян» — по аналогии с фильмом «Двенадцать друзей Оушена» (в оригинальном названии фильма нет слова «друзей»).

Но еще больше этим преступникам подошло бы название советской кинокартины «Старики-разбойники». Французские журналисты не смотрели эту ленту, поэтому выбрали вариант «Дедушки-грабители». Четверо из пяти бандитов были пожилого возраста.

Но это не мешало им быть продвинутыми пользователями соцсетей. А Ким Кардашьян, вероятно, не задумываясь о последствиях, писала в соцсети обо всем. И о том, что прилетает в Париж. И о том, что взяла в Париж все свои драгоценности. И о том, что муж подарил ей кольцо. И о том, когда во Францию к ней прилетел Канье Уэст — и когда улетел назад в США. Что касается отеля, в котором она остановилась, то его преступники нашли по старинке — проследив за минивэном Mercedes-Benz V-Class, в котором Кардашьян ехала из аэропорта.

Возможно, ограбление случилось бы раньше, не будь визита Канье Уэста. Налетчики могли отложить преступление, выжидая, когда Ким Кардашьян останется в номере гостиницы одна.

Но эти все детали следователи обсуждали потом. А сначала просто искали зацепки. Первой оказался крест. Простой парижанин (или гость французской столицы — сведения о нем остались неизвестны широкой публике), проходя мимо Hotel de Pourtales, заметил лежащий на земле крест с бриллиантами от Jacob and Co. стоимостью $33 180. Он сообщил о своей находке в полицию.

На кресте могла остаться ДНК кого-то из преступников. Если тот был ранее судим, в полицейской базе данных мог храниться образец его ДНК. Но, увы, на кресте ДНК не оказалось.

Зато судмедэксперты сумели снять отпечатки пальцев с пластиковых стяжек, которыми связали Ким Кардашьян. Эти отпечатки принадлежали Аомару Ай Хедаку — его в уголовном мире знали как Старого Омара — и Юнису Аббасу. Проверив телефонные звонки, делавшиеся в районе Мадлен примерно в период ограбления, полицейские обнаружили, что один шел с телефона Старого Омара. В этом же районе ранее был замечен автомобиль его сына Хармини Ай Хедака.

Также полиция отрабатывала версию о том, что к преступлению мог быть причастен кто-то из работавших на Ким Кардашьян в период ее пребывания в Париже.

Хотя преступников можно было арестовать сразу, полиции было важнее обнаружить похищенные драгоценности. За Аббасом и Хедаком была установлена слежка. На их машины поставили GPS-трекеры. Также полицейские следили за кафе, в котором проводили время участники ограбления.

Тем временем пресса публиковала разнообразные версии случившегося. Высказывалась идея о том, что никакого ограбления не было, а просто медиазвезда решила лишний раз привлечь к себе внимание. Звучал вариант, что главным преступником был ночной портье. А то, что нападавшие его связали, так это просто бандиты обеспечивали своему главарю фальшивое алиби.

Полиция, так и не обнаружив похищенное, произвела аресты. 9 января 2017 года в Париже и пригородах, в Нормандии и на Французской Ривьере были задержаны 16 человек. Впоследствии число подозреваемых снизилось. Перед судом присяжных в апреле 2025-го должны предстать 11 мужчин и женщина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ким Кардашьян на шоу Дэвида Леттермана, октябрь 2020 года

Фото: Netflix Ким Кардашьян на шоу Дэвида Леттермана, октябрь 2020 года

Фото: Netflix

12 недрузей Кардашьян

Главарем банды считают Аомара Ай Хедака, Старого Омара. Ему 69 лет. Ранее он был неоднократно судим, первый раз в 14-летнем возрасте. В 2020 году он был освобожден из следственного изолятора из-за серьезных проблем со здоровьем.

Письмо Старого Омара В сентябре 2017 года онлайн-таблоид TMZ сообщил, что Аомар Ай Хедак написал из следственного изолятора письмо Ким Кардашьян и отправил его судье, который должен председательствовать на процессе по делу об ограблении. Судья переправил письмо адвокатам Кардашьян. В письме, в частности, были такие слова: «После того как я увидел ваши эмоции, я осознал, какой психологический ущерб я вам нанес... я решил написать вам не для того, чтобы вы проявили ко мне снисхождение. Я хочу обратиться к вам как человек, сказать вам, как сильно я сожалею о своем поступке, как сильно я был задет за живое, увидев вас в слезах… Знайте, что я полностью сочувствую той боли, которую испытываете вы, ваши дети, ваш муж и ваши близкие… Я надеюсь, что это письмо позволит вам со временем забыть травму, которую вы пережили по моей вине».

Участнику банды Юнису Аббасу 72 года, из которых 21 он провел в тюрьме за крупные кражи и преступления, связанные с наркотиками. Во время одной из отсидок он перенес операцию тройного аортокоронарного шунтирования.

Аббас следил за обстановкой и непосредственно в ограблении не участвовал. Кроме Аомара Ай Хедака в пентхаусе Ким Кардашьян предположительно были Дидье Дюбрек, Пьер Буианер и Марк-Александр Буайе.

Книга Юниса Аббаса В феврале 2021 года Юнис Аббас по состоянию здоровья был отпущен на свободу до суда. Он выпустил книгу «Я похитил Ким Кардашьян» (J’ai sequestre Kim Kardashian) и стал раздавать интервью. В разговоре с корреспондентом France 24 он заявил, что пошел на ограбление, так как ему были нужны деньги. О преступлении он вспоминал так: «Все прошло быстро — может быть, пять, шесть, семь минут от входа до выхода, потому что все было гладко. Никто не вмешивался, жертва отдала драгоценности без сопротивления». Юнис Аббас с книгой «Я похитил Ким Кардашьян»

Фото: Eric Fougere / Corbis / Getty Images В интервью канадско-американскому лайфстайл-журналу Vice Аббас рассказывал: «Я видел ее программу, в которой она бросила свой бриллиант в бассейн. Я подумал: "У нее много денег. Эту леди вообще ничего не волнует". Поскольку она выбрасывала деньги, я решил их забрать, вот и все. Им стоит устраивать меньше показухи перед людьми, которые не могут себе позволить подобное. Некоторых это может спровоцировать». Во время ограбления Юнис Аббас оставался в фойе отеля, следил за обстановкой. Из здания он вышел последним и, закрывая за собой дверь, почти наткнулся на полицейский патруль. Стражи порядка взглянули на него, он махнул им рукой в знак приветствия. Он сильно нервничал, но старался казаться спокойным. Это был обычный полицейский обход, об ограблении патрульные еще не знали и пошли дальше по улице.

Дидье Дюбреку по кличке Голубые Глаза 69 лет. Он провел в заключении в общей сложности 23 года за ограбление почтового отделения и причастность к контрабанде 1980 кг колумбийского кокаина в Европу на частном самолете саудовского принца Найефа бин Султан бин Фавваз аль-Шаалана. У заядлого курильщика Дюбрека рак легких, поэтому он тоже был освобожден из предварительного заключения до суда.

Пьеру Буианеру по кличке Большой Пьеро 72 года. Его подозревают в том, что он был мозгом операции по ограблению Ким Кардашьян. Ранее Буианер был судим за торговлю наркотиками. После последнего ареста за хранение 2 кг кокаина он заявлял, что «вышел на пенсию». Буианер, возможно, страдает болезнью Альцгеймера.

Марк-Александр Буайе известен как Малыш. По сравнению с другими участниками банды он просто юнец — ему 36. В 2013 году он был приговорен к шести годам за преступления, связанные с наркотиками, а через три года выиграл апелляцию и вышел на свободу — за три месяца до ограбления Кардашьян.

Еще семь человек обвиняются в соучастии в преступлениях против Ким Кардашьян, связи с преступниками, приобретении и сбыте краденого.

Кристиане «Кэти» Глотин 78 лет. Ранее она была неоднократно судима за наркопреступления. В разные годы Кэти была сожительницей некоторых авторитетных деятелей преступного мира Парижа, в том числе Старого Омара. Как предполагается, она могла продать краденое нечистоплотным ювелирам в Антверпене. У Глотин рак горла, вызванный курением, а также проблемы со спиной и сердцем.

В сотрудничестве с бандой обвиняется 61-летний Франсуа Делапорт по прозвищу Большой Парень. Ранее он был судим за наркоторговлю и сбыт фальшивых денег. Делапорт работает в строительной компании в Париже.

52-летний Флорус Эруи — управляющий баром в парижском районе Марэ. Предположительно он передавал информацию о передвижениях Ким Кардашьян в Париже Старому Омару, а также был связан с водителем Кардашьян. При обыске в его квартире была обнаружена крупная сумма наличных, восемь мобильных телефонов, пистолет и боеприпасы.

38-летний Хармини Ай Хедак, сын Старого Омара, известен как Мими. Как установила полиция по камерам наблюдения, в ночь преступления он был за рулем машины, из которой около вокзала Сен-Лазар вышел его отец. В доме Хармини Ай Хедака при обыске были найдены девять мобильных телефонов, пистолет и боеприпасы.

34-летний Гари Мадар, как предполагается, был тем самым сообщником преступников в окружении Ким Кардашьян. Мадар работал шофером в автомобильной компании, обслуживавшей VIP-персон. В ней также трудился его брат Марк Мадар, ранее задерживавшийся в связи с этим делом и отпущенный из-под стражи без предъявлений обвинений.

Гари Мадар несколько раз сотрудничал с Ким Кардашьян во время ее приездов в Париж. Она хорошо отзывалась о нем.

В сентябре 2016 года он встретил ее на аэродроме Ле-Бурже и отвез в отель. Полиция считает, что он предоставлял банде подробную информацию о ее передвижениях, передавая ее через бармена Флоруса Эруи.

Марсо Баумгарнтеру 70 лет. В разных источниках приводятся варианты его прозвища — Грубый Нос, Сломанный Нос. Ранее он был судим за отмывание денег и подделку документов. Баумгартнер в октябре—декабре 2016-го восемь раз ездил в Антверпен. В телефонном разговоре со Старым Омаром, который подслушала полиция, он обещал, что продаст кольцо в течение восьми дней.

62-летний Марк Буайе, отец Марка-Александра Буайе, обвиняется в хранении без разрешения огнестрельного оружия. Речь о пистолете Mauser времен Первой мировой войны, который использовался при нападении на Ким Кардашьян. По данным полиции, Марк Буайе давно знаком с Пьером Буианером. Предположительно Марк должен был участвовать в ограблении, но в последний момент отказался, и его заменил сын.

Кроме Аомара Ай Хедака и Юниса Аббаса никто не признает выдвинутых против них обвинений. Похищенных драгоценностей (если не считать креста) обнаружить не удалось. Старый Омар заявлял полиции, что золото было переплавлено и перепродано, а куда делось кольцо за €4 млн, он понятия не имеет.