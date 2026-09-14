Politico: ЕК решила ввести возрастные ограничения в соцсетях во всем ЕС

Еврокомиссия 17 сентября представит законопроект о защите детей в интернете (EU Kids Act). Среди положений — общеевропейский возрастной ценз для доступа к соцсетям и требование обеспечивать безопасность онлайн-продуктов на этапе их разработки. Об этом пишет Politico со ссылкой на подготовительные документы проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hollie Adams / Reuters Фото: Hollie Adams / Reuters

Новые правила будут распространяться на соцсети, платформы для обмена видео, онлайн-игры, а также чат-боты и виртуальных собеседников на базе ИИ, отмечается в публикации. Под их действие при этом не попадут образовательные инструменты. Документ также предусматривает специальные контрольные функции для родителей и опекунов.

Проект предполагает создание «новой архитектуры правоприменения», по аналогии с Законом о цифровых услугах (Digital Services Act) и Законом об искусственном интеллекте (AI Act). Компании, представляющие «наибольшие риски», будут находиться под прямым надзором ЕК. Кроме того, с компаний будут взимать ежегодные «надзорные сборы», чтобы финансировать мониторинг и расследования.

Как отмечает Politico, ЕК еще может изменить текст документа до официального представления законопроекта. Его также предстоит согласовать с правительствами и парламентами стран ЕС.

Первой страной, которая запретила детям и подросткам пользоваться соцсетями, стала Австралия. Власти страны установили возрастное ограничение в 16 лет. Аналогичный запрет вступает в силу в 2027 году в Великобритании. В июле Сенат Франции поддержал ограничение доступа для лиц младше 15 лет. Подобные ограничения сейчас обсуждаются в Испании, Греции и Дании.