Единая лига ВТБ и «Яндекс» договорились о трансляции матчей на «Кинопоиске»

«Яндекс» и баскетбольная Единая лига ВТБ объявили о начале партнерства. Соглашение об онлайн-показе матчей рассчитано на три сезона.

Подписчикам «Яндекс Плюса» будут доступны все матчи регулярного чемпионата, play-in, play-off, а также Матч Всех звезд, Winline Basket Cup и Суперкубок Единой лиги ВТБ. Кроме того, на «Кинопоиске» появятся обзоры матчей, аналитические и развлекательные программы об игроках, командах и главных событиях лиги.

Первая трансляция состоится 17 сентября — в этот день пройдет матч открытия шестого розыгрыша Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встретятся казанский УНИКС и петербургский «Зенит». Регулярный чемпионат начнется 25 сентября.

«Вместе мы хотим сделать баскетбол ближе зрителям: знакомить их с нашими звездами, показывать жизнь команд за пределами площадки, раскрывать истории, которые стоят за результатами матчей»,— заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. По словам руководителя направления «Спорт» в развлекательных сервисах «Яндекса» Артема Потапова, партнерство даст «возможность выстроить вокруг баскетбола экосистему, которая позволит рассказывать про матчи Единой лигой ВТБ как можно чаще и находить новых баскетбольных болельщиков среди 49-миллионной аудитории ''Плюса''».

Арнольд Кабанов