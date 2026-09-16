Единая лига ВТБ и «Яндекс» договорились о трансляции матчей на «Кинопоиске»
«Яндекс» и баскетбольная Единая лига ВТБ объявили о начале партнерства. Соглашение об онлайн-показе матчей рассчитано на три сезона.
Подписчикам «Яндекс Плюса» будут доступны все матчи регулярного чемпионата, play-in, play-off, а также Матч Всех звезд, Winline Basket Cup и Суперкубок Единой лиги ВТБ. Кроме того, на «Кинопоиске» появятся обзоры матчей, аналитические и развлекательные программы об игроках, командах и главных событиях лиги.
Первая трансляция состоится 17 сентября — в этот день пройдет матч открытия шестого розыгрыша Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встретятся казанский УНИКС и петербургский «Зенит». Регулярный чемпионат начнется 25 сентября.
«Вместе мы хотим сделать баскетбол ближе зрителям: знакомить их с нашими звездами, показывать жизнь команд за пределами площадки, раскрывать истории, которые стоят за результатами матчей»,— заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. По словам руководителя направления «Спорт» в развлекательных сервисах «Яндекса» Артема Потапова, партнерство даст «возможность выстроить вокруг баскетбола экосистему, которая позволит рассказывать про матчи Единой лигой ВТБ как можно чаще и находить новых баскетбольных болельщиков среди 49-миллионной аудитории ''Плюса''».
До соглашения матчи Единой лиги ВТБ показывали не только на «Матч ТВ», но и на сайте лиги, через мобильное приложение и в социальных сетях. Новое соглашение добавляет к этой системе «Кинопоиск»: подписчикам «Яндекс Плюса» будут доступны матчи, а рядом с ними — обзоры и программы о командах и игроках.
Для «Яндекса» спортивные права — часть контентных вложений: в 2024–2025 годах компания планировала направить 100 млрд руб. на контент, в том числе на покупку прав на фильмы, сериалы, книги и спортивные трансляции, а также на собственные проекты и офлайн-мероприятия. Соглашение с лигой вписывается в эту модель, давая «Кинопоиску» дополнительный спортивный контент для подписочной платформы.