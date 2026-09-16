Минздрав заявил о снижении младенческой смертности в России
Мурашко: показатель младенческой смертности в России составляет 3,3 промилле
Младенческая смертность в России снизилась до 3,3 промилле (то есть не более 3,3 смерти на тысячу родившихся). Об этом ТАСС заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Таких цифр нет ни у одной большой страны, и даже маленькие страны, по сути дела, подчас имеют показатель значительно выше, меньше нет»,— сказал господин Мурашко. Он назвал такой показатель уникальным достижением системы здравоохранения России.
В мае прошлого года министр говорил, что смертность детей до 17 лет сократилась более чем вдвое за период с 2012 по 2025 год. За это время показатель снизился на 61,5%. Младенческая смертность сократилась на 57% за аналогичный период — в 2012 году умерли 16,3 тыс. детей в возрасте до одного года, в январе-апреле 2025-го — 1,1 тыс. детей. По итогам 2025 года показатель младенческой смертности составил 3,6 промилле.
Одним из факторов снижения младенческой смертности стала широкая программа пренатального и неонатального скрининга. За первое полугодие 2023 года расширенный неонатальный скрининг выявил более 30 детей со спинальной мышечной атрофией, всего было выявлено 140 детей с нарушениями иммунитета — то есть скрининг позволял обнаруживать тяжелые состояния у новорожденных на раннем этапе.
Предыстория показателя показывает длительное снижение: до середины 1990-х годов он находился в диапазоне 16–20 случаев на 1 тыс. рождений, в 2018 году составлял 5,1, в 2019-м — 4,9, а в 2020-м — 4,5. В 2021 году показатель снизился до 4,4 на 1 тыс. детей, что на тот момент стало новым минимумом.