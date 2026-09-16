Минздрав заявил о снижении младенческой смертности в России

Младенческая смертность в России снизилась до 3,3 промилле (то есть не более 3,3 смерти на тысячу родившихся). Об этом ТАСС заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Таких цифр нет ни у одной большой страны, и даже маленькие страны, по сути дела, подчас имеют показатель значительно выше, меньше нет»,— сказал господин Мурашко. Он назвал такой показатель уникальным достижением системы здравоохранения России.

В мае прошлого года министр говорил, что смертность детей до 17 лет сократилась более чем вдвое за период с 2012 по 2025 год. За это время показатель снизился на 61,5%. Младенческая смертность сократилась на 57% за аналогичный период — в 2012 году умерли 16,3 тыс. детей в возрасте до одного года, в январе-апреле 2025-го — 1,1 тыс. детей. По итогам 2025 года показатель младенческой смертности составил 3,6 промилле.