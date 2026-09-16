Мосбиржа будет готова к торгам криптовалютой в начале декабря
Московская биржа будет технически готова к запуску торгов криптовалютой к 1 декабря. Операции будут проводить как в квазидолларах, так и в рублях в зависимости от инструмента. Об этом рассказал глава набсовета торговой площадки Сергей Швецов на форуме АКРА «Цифровые финансы».
«Я надеюсь, что нормативные акты к этому моменту будут уже выпущены. Самое главное, что мы предполагаем это сделать в рамках единого клиринга, то есть это будет удобно участникам»,— уточнил господин Швецов (цитата по «РБК Инвестициям»).
Топ-менеджер напомнил, что у Мосбиржи уже был неудачный опыт с запуском торгов иностранными акциями в рублях, поэтому в этот раз площадка использует квазидолларовые котировки (те, что номинированы в долларах, но расчеты по ним проходят в рублях.—"Ъ"). Это применимо для иностранных финансовых цифровых инструментов, уточнил Сергей Швецов.
В августе 2020 года Мосбиржа запускала торги акциями иностранных компаний из фондового индекса S&P 500. Торги бумагами и расчеты по ним проводили в рублях на основе инфраструктуры площадки, дивиденды начисляли в оригинальной валюте (например, по американским акциям в долларах США). В первую партию на Мосбирже вошли бумаги Apple, Boeing, Amazon, NVIDIA, Facebook, Microsoft, МcDonald's и др. Во вторую — NIKE, Cisco Systems, PayPal, General Electric и т. д.
С 1 сентября в России вступил в силу закон о регулировании криптовалют. Он позволяет российским инвесторам легально покупать и продавать цифровые активы через уполномоченных посредников. При этом использовать криптовалюту как средство платежа в стране по-прежнему запрещено.
Подробности — в материале «Ъ» «Прекрасное — далеко».
Торговля криптовалютой должна быть встроена в регулируемую цепочку, близкую к фондовому рынку: брокеры станут лицензированными посредниками, через которых инвесторы смогут покупать цифровые активы на криптобиржах, а за хранение активов будут отвечать цифровые депозитарии. Поэтому доступ инвестора будет зависеть не только от биржевой площадки, но и от наличия лицензированных посредников и соответствующей депозитарной инфраструктуры.
Обсуждаемая конструкция может включать отдельную секцию и особый тип счетов для криптовалюты; пополнение таких счетов предполагается переводом с холодного кошелька на адрес клиента в российском цифровом депозитарии. Для неквалифицированных инвесторов сохраняются тестирование, перечень разрешенных Центробанком криптовалют и установленный лимит, тогда как для квалифицированных таких ограничений не предусмотрено. Криптовалюта при этом предназначена только для инвестиций, а не для оплаты товаров и услуг.
Централизация хранения, по оценкам участников рынка, создает высокий риск отслеживания адресов, ассоциируемых с российскими цифровыми депозитариями, и угрозу их последующей блокировки. Дополнительными уязвимостями остаются хакерские атаки и операционные риски, а практический запуск потребует правил допуска цифровых депозитариев, регламента проверки операций клиентов и стандартов хранения и защиты активов.