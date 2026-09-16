Мосбиржа будет готова к торгам криптовалютой в начале декабря

Московская биржа будет технически готова к запуску торгов криптовалютой к 1 декабря. Операции будут проводить как в квазидолларах, так и в рублях в зависимости от инструмента. Об этом рассказал глава набсовета торговой площадки Сергей Швецов на форуме АКРА «Цифровые финансы».

«Я надеюсь, что нормативные акты к этому моменту будут уже выпущены. Самое главное, что мы предполагаем это сделать в рамках единого клиринга, то есть это будет удобно участникам»,— уточнил господин Швецов (цитата по «РБК Инвестициям»).

Топ-менеджер напомнил, что у Мосбиржи уже был неудачный опыт с запуском торгов иностранными акциями в рублях, поэтому в этот раз площадка использует квазидолларовые котировки (те, что номинированы в долларах, но расчеты по ним проходят в рублях.—"Ъ"). Это применимо для иностранных финансовых цифровых инструментов, уточнил Сергей Швецов.

В августе 2020 года Мосбиржа запускала торги акциями иностранных компаний из фондового индекса S&P 500. Торги бумагами и расчеты по ним проводили в рублях на основе инфраструктуры площадки, дивиденды начисляли в оригинальной валюте (например, по американским акциям в долларах США). В первую партию на Мосбирже вошли бумаги Apple, Boeing, Amazon, NVIDIA, Facebook, Microsoft, МcDonald's и др. Во вторую — NIKE, Cisco Systems, PayPal, General Electric и т. д.

С 1 сентября в России вступил в силу закон о регулировании криптовалют. Он позволяет российским инвесторам легально покупать и продавать цифровые активы через уполномоченных посредников. При этом использовать криптовалюту как средство платежа в стране по-прежнему запрещено.

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