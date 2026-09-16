Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско уволен из «Болоньи»

Доменико Тедеско покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Болонья». Об этом сообщает пресс-служба команды.

В июне Тедеско подписал с клубом двухлетний контракт. Под руководством 41-летнего специалиста «Болонья» провела четыре матча в чемпионате Италии, в которых потерпела три поражения и один раз сыграла вничью. «Болонья» занимает 16-е место в турнирной таблице.

Новым главным тренером клуба стал Раффаэле Палладино. Его последним местом работы была итальянская «Аталанта». Контракт действует до 30 июня 2029 года. Наставник приступит к своим обязанностям 16 сентября.

Доменико Тедеско руководил московским «Спартаком» с 2019 по 2021 год и привел команду к серебряным медалям чемпионата России в сезоне-2020/21. Также на протяжении карьеры он тренировал немецкие «Эрцгебирге», «Шальке», «Лейпциг» и турецкий «Фенербахче». С февраля 2023 года по январь 2025 года тренер возглавлял сборную Бельгии.

Арнольд Кабанов