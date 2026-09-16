Воронежский «Риф» заключил с подмосковным заводом мировое соглашение на 97 млн

Арбитражный суд Воронежской области утвердил мировое соглашение между воронежским АО «Риф» и подмосковным ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» (КМЗ) по спору на 97,3 млн руб. Производство по делу прекращено. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По условиям соглашения завод должен выплатить 96,6 млн руб. основного долга и 700,4 тыс. руб. неустойки. Согласно графику, погашение предусмотрено ежемесячными платежами по 13,8 млн руб. до конца года.

По данным Rusprofile.ru, иск был подан в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору поставки от 16 июня 2023 года. Это уже второй спор «Рифа» с КМЗ о взыскании задолженности.

В апреле Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил другой иск «Рифа» к подмосковному контрагенту — на 97,7 млн руб. Было решено взыскать с КМЗ 96,6 млн руб. основного долга и 1,1 млн руб. неустойки за просрочку оплаты по договору от 30 сентября 2022 года. Суд установил, что «Риф» поставил 24 изделия общей стоимостью 331,2 млн руб. Подмосковный завод оплатил их не полностью: задолженность за семь партий составила 96,6 млн руб.

КМЗ обжаловал это решение в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде. Согласно картотеке арбитражных дел, 30 июля решение первой инстанции было отменено на фоне ходатайства «Рифа» о заключении мирового соглашения. Подробности скрыты, так как дело рассматривалось в закрытом режиме.

По данным Rusprofile, АО «Риф» было зарегистрировано в Острогожске Воронежской области в 1996 году. Основной вид деятельности — производство интегральных электронных схем. Уставный капитал — 50,1 млн руб. Данные об учредителях не раскрываются. По собственным данным на 2015 год, основной акционер — генеральный директор Александр Иванов (59,61%). Господин Иванов также руководит еще шестью воронежскими компаниями, в том числе АО «Корпорация НПО "Риф"». Выручка «Рифа» за 2025 год составила 5,4 млрд руб. (годом ранее — 5,2 млрд руб.), чистая прибыль — 327,3 млн руб. (355,2 млн руб.). ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» зарегистрировано в Красногорске Московской области в июле 1991 года для производства оптических прицелов и приборов определения координат целей. Уставный капитал — 767,6 тыс. руб. Гендиректор — Антон Клоков. Информация об учредителях скрыта. Сведения о финансовых показателях организации также отсутствуют.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Арбитражный суд Воронежской области поступил иск АО «Риф» к нижегородскому производителю навигации АО «Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-Авиа"». Сумма требований составляет 236,8 млн руб.

Мария Свиридова