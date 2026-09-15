Воронежский «Риф» потребовал 237 млн с нижегородского производителя навигации

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск местного производителя электронных схем АО «Риф» к нижегородскому производителю навигации АО «Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-Авиа"». Сумма требований составляет 236,8 млн руб. Это следует из арбитражной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сумма требований не раскрывается, так как заявление пока не принято к производству. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, АО «Риф» было зарегистрировано в Острогожске Воронежской области в 1996 году. Основной вид деятельности — производство интегральных электронных схем. Уставный капитал — 50,1 млн руб. Данные об учредителях не раскрываются. По собственным данным на 2015 год, основной акционер — генеральный директор Александр Иванов (59,61%). Господин Иванов также руководит еще шестью воронежскими компаниями, в том числе АО «Корпорация НПО "Риф"». Выручка «Рифа» за 2025 год составила 5,4 млрд руб. (годом ранее — 5,2 млрд руб.), чистая прибыль — 327,3 млн руб. (355,2 млн руб.). АО «Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-Авиа"» было учреждено в городе Арзамас Нижегородской области. Основной вид деятельности — производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов. Уставный капитал составляет 55,9 тыс. руб. Собственники скрыты. Генеральный директор — Юрий Исаев. Актуальная бухгалтерская отчетность не опубликована.

Летом «Риф» взыскал с подмосковного АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (структура «Ростеха») 176,2 млн руб. по двум искам. Задолженность образовалась по договору поставки, заключенному в январе 2024 года.

Алина Морозова