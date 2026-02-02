Воронежский «Риф» подал иски к подмосковному заводу на 195 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области принял два иска местного производителя электроники АО «Риф» к подмосковному ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева». Общая сумма требований составляет 195 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Первым был принят иск с требованиями на 97,7 млн руб. Согласно карточке дела, 96,6 млн руб. составляет основной долг, а 1,1 млн — неустойка, начисленная за просрочку оплаты работ с 3 июня по 26 декабря 2025 года. Истец также требует продолжать начисление штрафных санкций до полного погашения задолженности по договору. Судебное заседание по делу состоится 3 марта.

Суть требований по второму иску на 97,3 млн руб. не разглашается. Заседание по нему запланировано на 17 марта.

По данным Rusprofile.ru, АО «Риф» зарегистрировано в Острогожске Воронежской области в 1996 году. Уставный капитал — 50,1 млн руб. Основной вид деятельности — производство интегральных электронных схем. Гендиректор — Александр Иванов. Сведения об учредителях не разглашаются. Актуальная информация о финансовых показателях недоступна. ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» зарегистрировано в Красногорске Московской области в июле 1991 года для производства оптических прицелов и приборов определения координат целей. Уставный капитал — 767,6 тыс. руб. Гендиректор — Антон Клоков. Информация об учредителях скрыта. Сведения о финансовых показателях организации также отсутствуют.

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежский «Риф» подал к подмосковному АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» два иска на общую сумму 176 млн руб. Оба заявления были приняты к производству. Судебное заседание по делу о взыскании 105,8 млн руб. состоится 3 февраля. По данным картотеки арбитражных дел, речь идет о задолженности по договору поставки, заключенному в 2024 году. Второе заявление на 70,5 млн было подано с требованием взыскать долг по договору, заключенному в январе 2024 года, на сумму $861,7 тыс. и неустойки $25,9 тыс. с июня по декабрь 2025 года с конвертацией каждой суммы в рубли на момент платежа. Судебное заседание по этому делу пройдет 18 февраля.

Кабира Гасанова