«Азур эйр» взыскивает с оператора авиатренажеров $448 тыс. предоплаты

Красноярский авиаперевозчик Azur Air (ООО «Азур эйр») взыскивает с американской Landry Simulation LLC предоплату в размере $448 тыс. по контракту от 29 октября 2019 года, следует из данных судебной картотеки.

Согласно информации на сайте ответчика, предприятие специализируется на услугах по установке, обновлению и перемещению авиационных тренажеров для подготовки летного состава и производителей воздушных судов.

Заявление поступило в арбитражный суд Красноярского края 7 сентября и было рассмотрено 14 сентября. Судья установил процессуальные нарушения, в частности — заявитель не приложил доказательства оплаты госпошлины. Истцу предоставлен срок до 14 октября для устранения недостатков.

«Азур эйр» — крупнейшая чартерная авиакомпания России. Выполняет перевозки по международным туристическим направлениям в интересах российских туристов. Выручка в 2025 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 26,5 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб.

Лолита Белова